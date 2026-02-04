Özgür Özel: "Hatay'da da Kimsenin Aklının Suriye'de, Lazkiye'de Kalmadığı Yarınlar İçin Var Gücümüzler Mücadele Ediyoruz"

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, Suriye'de Türkmenleri de seviyoruz, Arapları da seviyoruz, Kürtleri de seviyoruz, Sünnileri de seviyoruz, canımız, kanımız Alevi akrabalarımızı da çok seviyoruz. Suriye'de Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Dürzi'siyle herkesi kucaklayan bir anayasa, tam bir can ve mal güvenliği ve kimsenin korkuyla yatağa girmediği, Hatay'da da kimsenin aklının Suriye'de, Lazkiye'de kalmadığı yarınlar için var gücümüzle mücadele ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında CHP Antakya İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada kendisini karşılayanlara seslenen Özel, "Sevgili Antakyalılar, önce şunu söyleyeyim. 47 yıl sonra parti, girdiğimiz ilk seçimde söz verdiğimiz gibi birinci parti oldu. Bunu ben söz verdiğimde millet şöyle diyordu; 'Ecevit 1970'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel, dört seçimden de birinci çıktı. Hedefimiz bizim de girdiğimiz her seçimde partimizi birinci çıkarmak. 'Çıkaramazsam ben Genel Başkanlığı bırakırım' diyordum. 'Deme böyle' diyorlardı. Dedim, 'Birinci olacağız.' İlk girdiğimiz seçimde birinci parti olduk. Şimdi iktidara doğru yürüyoruz" dedi. Özel, şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'Nasıl olacak iş?' Nasıl olacak biliyor musunuz? Bir hafta boyunca bütün illerde programınız olacak. Hatay'da sabahtan akşama programınız olacak. Antakya ilçesine sadece bir sebeple beş dakika uğrayacaksın ve esas yayınlanacak, konuşulacak konuşman bundan yarım saat önce bir başka yerde olacak. İlçeye bir fotoğraf asmaya geleceksin. Seni ilçenin önünde yolu kapatacak kadar kalabalık bekleyecek. İşte bu olursa parti iktidar olacak. Partinin iktidar olacağı sizin heyecanınızdan, sizin sevincinizden belli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir partinin iktidar olacağı Genel Başkanı milyonlarca lira verilmiş, büyük, lüks, güzel hazırlanmış sahnelerde konuşmasından belli olmaz. Partinin Genel Başkanı iskembenin üstünden binlere konuşuyorsa parti o zaman iktidara geliyordur. Parti iktidar olacaksa Genel Başkan portakal kasasından kürsü yapar, oradan konuşur. Binlere konuşur, o zaman o parti iktidar olur."

"Atatürk resmini asmaya geldim"

Ben buraya niye geldim? Ben Antakya İlçe Başkanımızın ailesi depremde enkaz altında kalınca, biricik eşi yoğun bakımda yatarken sürekli sağlık durumlarıyla ilgilendik, takip ettik. İyi olduklarını duyduk. İlçe başkanım bana dedi ki 'Başkanım, size bir Atatürk resmi var. İlçe binamız yıkıldı. Bu Atatürk resmini size emanet etmek istiyorum.' Ben de dedim ki 'O resmi alırım. Siz ne zaman Antakya ilçeye geçerseniz gelir, kendi ellerimle asarım.' O resmi asmaya geldik. Allah bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve hiçbir partiye enkaz altında kalmış bir ilçe binası, enkazın altında kalmış bir parti tabelası göstermesin. Bir daha böyle büyük acılar görmeyelim. İnşallah binalarımızı hep dimdik ayakta, partimizi de iktidarda görelim.

"Hatay, Atatürk'ün emaneti demek"

Hatay bizim için şu demek. Hatay, Atatürk'ün vasiyeti demek. Hatay, Atatürk'ün emaneti demek. Biz bu emanete gözü gibi bakan bir partiyiz. Bundan sonra da gözümüz gibi bakacağız. Bütün Türkiye'de büyük bir başarıyı kazandığımız 31 Mart seçimlerinde sadece ve sadece elimizdeki büyükşehirlerden bir tek Hatay'ı kaybettik. Orada hiçbirimiz masum değiliz. Ama büyük bir ders aldık. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'ı bir daha geri vermemek üzere Hatay Büyükşehir'i kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Atatürk'ün iki büyük eseri var. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün bir tane emaneti var. O da Hatay'dır. Ona sımsıkı sarılacağız ve bir daha bırakmayacağız. Kimse moralimizi bozamaz. Bundan sonra hepinizin bildiği gibi ahlaki üstünlük bizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf edenleri nasıl Hatay insan içine çıkamaz hale getirdi, gördünüz. Psikolojik üstünlük bizde. Allah sizleri eksik etmesin. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Hep beraber iktidara yürüyoruz.

"Hatay'da da, Türkiye'de de birinci parti olacağız"

Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'a gösterdiğimiz ilgi ve alakayı artıracağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün engellemelere rağmen devam edeceğiz. Elimizdeki belediyelerde bütün zorluklara rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onlara büyükşehir belediyelerimizle, kardeş belediyelerimizle destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Hatay'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız. Hem milletvekili sayımızı artıracağız, öyle üçle, dörtle, beşle yetinmeyeceğiz. Hem büyükşehri alacağız. Hatay'ın bütün ilçeleri, Hatay'ın ve Türkiye'nin iktidarına Hatay da hazır olsun. Partimiz de hazır olsun.

"Suriye'de yaşayan bütün Kürtler de öz be öz akrabamızdır"

Ben şimdi buradan Cilvegözü'ne gidiyorum. Orada da hem soruna dikkat çekmek, hem Suriye'de yaşananlara, sizden bize hep bu talepler geldi. Biz, Suriye'de Türkmenleri de seviyoruz, Arapları da seviyoruz, Kürtleri de seviyoruz, Suriye'de Sünnileri de seviyoruz, canımız, kanımız Alevi akrabalarımızı da çok seviyoruz. Suriye'de Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Dürzi'siyle herkesi kucaklayan bir anayasa, tam bir can ve mal güvenliği ve kimsenin korkuyla yatağa girmediği, Hatay'da da kimsenin aklının Suriye'de, Lazkiye'de kalmadığı yarınlar için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Buradan ilan ederim ki; ben Manisalı, bir anneannesi Selanik'te dedesi Üsküp'te doğmuş bir evladınız olarak ilan ederim ki; Hatay'daki de Suriye'deki de bütün Arap Aleviler benim öz be öz akrabamdır. Ayrıca Hatay'da yaşayan her Sünni kardeşim de Hatay'da yaşadığı gibi Suriye'de yaşayan tüm Sünniler de, Doğu'da Güneydoğu'da yaşayan ya da Suriye'de yaşayan bütün Kürtler de özbeöz akrabamızdır. Biz barışın, kardeşliğin ve kardeşçe yaşamanın partisiyiz. Antakya'yla Defne bize öğretir ki; Hatay tüm medeniyetlerin bir arada olduğu, Hristiyan'la Müslüman'ın komşuluk yaptığı, Alevi ile Sünni'nin kardeş olduğu bir memlekettir. Hatay bütün insanlığa örnek olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. El yapımı defne sabunlarını da aldık, ayrıca Hatay ipeğinden kravat hediyenizi de aldık. Bana verdiğiniz tüm hediyeleri aldım ve hepinizin selamını Ankara'ya, bütün Türkiye'ye taşıyacağım. Hepinizi bütün Türkiye çok seviyor. Bütün Hatay'a selam olsun."