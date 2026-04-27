Özgür Özel: Haysiyet Cellatlarını Unutursak Şerefsiziz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, “İki yıl kaldı maksimum. İki yılda hiçbirinizi ne zaman aşımı kurtarır ne başka bir şey. Normal vatandaş; AK Parti’ye oy veren, MHP’ye oy veren hiç korkmasın. Ne devri sabık yaratırız, ne kin güderiz. Ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz” dedi.

Özel, FETÖ yargılamalarında haksız tutuklama kararlarına imza atanların ceza aldığını hatırlatarak, “Bunların tamamının hesaplarının teker teker sorulacağı bir sürecin içinde olacağız” diye konuştu. Ergenekon ve Balyoz davalarında yaşanan ölümlerin altını çizen Özel, Kuddusi Okkır, Şener Eruygur, Ali Tatar, Kaşif Kozinoğlu, Murat Özenalp, Türkan Saylan, İlhan Selçuk ve Mehmet Koral gibi isimlerin cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca Kozmik Oda'dan çalınan bilgiler nedeniyle yüzlerce istihbarat görevlisinin şehit edildiği iddiasını hatırlattı.