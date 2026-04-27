Özgür Özel: Haysiyet Cellatlarını Unutursak Şerefsiziz

27.04.2026 07:29
CHP lideri Özgür Özel, belediye başkanları toplantısında FETÖ yargılamaları ve Ergenekon davalarında yaşanan haksızlıkların hesabının sorulacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, “İki yıl kaldı maksimum. İki yılda hiçbirinizi ne zaman aşımı kurtarır ne başka bir şey. Normal vatandaş; AK Parti’ye oy veren, MHP’ye oy veren hiç korkmasın. Ne devri sabık yaratırız, ne kin güderiz. Ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz” dedi.

Özel, FETÖ yargılamalarında haksız tutuklama kararlarına imza atanların ceza aldığını hatırlatarak, “Bunların tamamının hesaplarının teker teker sorulacağı bir sürecin içinde olacağız” diye konuştu. Ergenekon ve Balyoz davalarında yaşanan ölümlerin altını çizen Özel, Kuddusi Okkır, Şener Eruygur, Ali Tatar, Kaşif Kozinoğlu, Murat Özenalp, Türkan Saylan, İlhan Selçuk ve Mehmet Koral gibi isimlerin cezaevinde sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca Kozmik Oda'dan çalınan bilgiler nedeniyle yüzlerce istihbarat görevlisinin şehit edildiği iddiasını hatırlattı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 08:19:51. #7.13#
