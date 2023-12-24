ÖZGÜR ÖZEL \'HERKES YEREL SEÇİMDEKİ ADAYLIKLARI MERAK EDİYOR\'

Özgür Özel, Menemen'de Kubilay Anması'na katıldı (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'deki programının ardından CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanlığında yaptığı açıklamada Özel, "Bugün, genel başkan seçildikten sonra İzmir'deki ilk resmi programımızı gerçekleştirdik. İl binamıza gelip il başkanımız, parti sözcülerimiz ve milletvekillerimizle birlikte ziyaret etmeyi uygun gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız da gün boyunca programımıza eşlik etti. Burası bizim baba evimiz. Bazen kadın örgütleri 'Neden 'Baba' diyorsunuz?' diyor. Atatürk erkek olduğu için 'Baba' diyoruz. Kendi memleketimiz ana kucağımız ama CHP il ve ilçe başkanlıkları bizim baba evimiz. Yerel seçim yaklaşıyor. Herkes yerel seçimdeki adaylıkları merak ediyor. O iş kendi mecrası içinde ilerliyor. İzmir'e özel herhangi merak edilecek ilave bir olumsuzluk yok. Ölçme değerlendirmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'SALDIRARAK VE ÇİRKİNLEŞEREK SİYASET YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

İzmir'in CHP'nin amiral gemisi, sancak gemisi olduğunu belirten Özel, "İzmir'deki seçim sonuçları CHP için her yerdekinden daha önemlidir. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir üzerinde fevkalade manipülatif, sürekli gerçekleri çarpıtan karalamalarla kampanyalar düzenlemeye çalışmasını şöyle yorumlamak gerekiyor; kendi güçleriyle bir şey yapamayacaklarını anladıkları için en iyi bildikleri işi yapmaya ve saldırarak ve çirkinleşerek siyaset yapmaya çalışıyorlar. İzmir'de karşılarındaki muhataplar il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, milletvekilimiz İzmir'e yakışır siyasi figürler ve İzmir'e yakışır bir siyasi dille, İzmir'e yakışır bir olgunluk ve centilmenlikle bu kampanyayı yürütmeye devam edecekler" dedi.

'EN İYİ CEVABI BİR KEZ DAHA İZMİRLİLERDEN ALIRLAR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki yerel seçimi bir genel seçim havasına sokup, genel seçimlerde olduğu gibi birtakım yalanlara, dolanlara, karalamalara, gerginliklere sığınarak seçimi kazanmaya çalışmaları kendi etkisizliklerini, kendi yetkisizliklerini, kendilerine özgüven eksikliğini gösteriyor. O yüzden İzmir'e yakışır, güler yüzlü, İzmirlileri germeyen bir kampanya yürüteceğimizden herkes emin olsun. Bugüne kadar İzmir'de muvaffak olamayanlar çirkinleşerek muvaffak olacaklarını sanıyorlarsa bunda aldanıyorlar. En iyi cevabı bir kez daha İzmirlilerden alırlar. Ortaokul, lise, üniversite ve hatta askerlikte İzmir'de bulunmuş birisi olarak Manisa'dan sonra burası benim ikinci memleketim. Kampanya sürecinde de hem genel başkan hem de burada yetişmiş İzmir'in bir evladı sıfatıyla burada çokça göreceksiniz."

CENAZEYE KATILIP, ŞEHİT İÇİN TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Özel, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın vefat eden annesi Halise Kaya için Buca Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından Buca Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın İzmir Buca'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Özel, daha sonra memleketi Manisa'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. (DHA)