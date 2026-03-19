Özgür Özel: İftarla Geleceği Birlikte Kuracağız
19.03.2026 22:06
Özgür Özel, İBB'de yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında umut dolu bir geleceği vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ümit ediyorum, Çankaya Köşkü'nde verilecek iftarlarda, çok daha mühim mevki ve makamlarda, inşallah Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında, her birimizin ya da şu an birlikte olmadığımız sevdiklerimizin çok kıymetli görevlerde olduğu iftarlarda Türkiye'nin yarınlarında birlikte olacağız." dedi.

Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında tutuklu yakınlarıyla, partililerin katıldığı iftar programında konuşan Özel, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve çok sayıdaki tutuklu arkadaşı adına katılımcıları selamladığını söyledi.

Zor bir sürecin ortasında olduklarını, Türkiye'nin yeni bir iktidarı karşılamak üzere doğum sancıları çektiğini ifade eden Özel, "Pek çoğunuzun payına sevdiklerinden ayrı düşmek, onları özlemek, kiminize onlarsız çocuk büyütmek, kiminize evladından ve eşinden ayrı kalmak düştü. Gerçekten işin en zor kısmını burada yakınları cezaevinde olanlar yaşıyor. Sonraki zor kısmını cezaevindeki arkadaşlarımız yaşıyor." dedi.

Özel, "Biz burada İstanbul özelinde il başkanımızla, partimizin özelinde yönetici arkadaşlarımızla birlikte bir tarafında ayrılık olan, bir tarafında acı olan, bir tarafında direnmek olan bir mücadelenin bir noktasında karınca kararınca katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha önce de bir iftar yemeğinde ailelerle buluştuklarını dile getiren Özel, "Son iftarı her şeyin başladığı o günde, yani 19 Mart'ın yıl dönümünde birlikte yapmak istedik. Hem belediye meclis grubumuzla hem ailelerimizle hem bürokratlarımızla hem de 19 Mart'ın yıl dönümünde Saraçhane'de olmak, Saraçhane'de sizlerle birlikte son iftarımızı açmak istedik. Dün akşam teslim olmayanların, darbeye direnenlerin, mücadele edenlerin doldurduğu Saraçhane'de yüzbinlerle birlikteydik, aynı bir yıl öncesinde olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı gelmeden eşlerin, çocukların kavuşmasını temenni ettiklerini söyleyen Özel, "Bu salondaki insanlarla hepimizin yürüyecek çok yolu var. Başka iftar sofraları olacak. İstanbul'da değil, Ankara'da iftarlarda buluşacağız. Kardeşleriniz, eşleriniz, evlatlarınız buradaki gibi çok daha mühim görevlerde Ankara'da olacaklar, hep beraber Türkiye'yi yönetecekler. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum, Çankaya Köşkü'nde verilecek iftarlarda, çok daha mühim mevki ve makamlarda, inşallah Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında, her birimizin ya da şu an birlikte olmadığımız sevdiklerimizin çok kıymetli görevlerde olduğu iftarlarda Türkiye'nin yarınlarında birlikte olacağız. O gün ben yine size bugünü hatırlatacağım." şeklinde konuştu.

Programa, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP'li belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Mersin’de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü Mersin'de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü
İran’dan İsrail’e gece yarısı saldırı İran'dan İsrail'e gece yarısı saldırı
Tam 16 kurtarış Uğurcan Çakır daha ne yapsın Tam 16 kurtarış! Uğurcan Çakır daha ne yapsın?
ABD’de alarm: Florida’daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı
Bayern Münih’ten Atalanta’ya iki maçta 10 gol Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:37
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
