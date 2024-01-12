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Özgür Özel: İkinci yüzyılın ilk seçimini kazanırsak büyük bir moral üstünlüğü elde edebiliriz - Son Dakika
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Özgür Özel: İkinci yüzyılın ilk seçimini kazanırsak büyük bir moral üstünlüğü elde edebiliriz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yaptığı ziyaretlerde, ikinci yüzyılın ilk seçimini kazanmanın büyük bir moral üstünlüğü sağlayacağını belirtti. Özel, Turgutlu'da CHP'nin yerel iktidarını kalıcılaştırmanın önemine vurgu yaparak, Turgutlu ittifakının büyük destek göreceğine inandığını söyledi.

Özgür Özel: İkinci yüzyılın ilk seçimini kazanırsak büyük bir moral üstünlüğü elde edebiliriz
12.01.2024 - 16:38,
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Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı ziyaretinde; "İlk yüzyılın son seçimini kaybettik ama, ikinci yüzyılın ilk seçimini kazanırsak; büyük bir moral üstünlüğü elde edebiliriz. 2019'daki yerel seçim başarısından sonra moral üstünlük büyük oranda muhalefete geçmişti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Turgutlu Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Çetin Akın ile bir araya geldi.

Özel daha sonra CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına giderek İlçe Başkanı Hasan Ayma ve partililer ile görüştü. Özel burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Biz bu seçimi herhangi bir seçimden farklı görüyoruz. Bu seçim hem Türkiye için kıymetli bir seçim… Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında biz iktidarı almak istedik. Küçük bir farkla kaçırdık. İkinci yüzyılın ilk seçimi de bu seçim. İlk yüzyılın son seçimini kaybettik ama, ikinci yüzyılın ilk seçimini kazanırsak; büyük bir moral üstünlüğü elde edebiliriz.

2019'daki yerel seçim başarısından sonra moral üstünlük büyük oranda muhalefete geçmişti. Aradaki fark kapandı, hatta bazı anketlerde seçimi kazanabileceğimiz günleri de yaşadık. Ama peşi sıra gelen süreçte, maalesef küçük bir farkla seçimi kaybettik. Şimdi psikolojik üstünlüğü bir kez daha ele geçirmek için bu seçim önemli…

1989'ta Turgutlu Belediyesi'ni kazandık, ama 1994'te kaybettik. 2019'da Turgutlu'da kazandığımız belediyeyi, 2024'te bir kez daha kazanıp; bu geçmişteki kötü ve birilerinin beklediği, inşallah CHP kaybeder diye düşündükleri yerde CHP'nin yerel iktidarını kalıcılaştırmamız lazım. Çünkü önemli işler yapılıyor… O yüzden iktidarı burada sürdürmek önemli.

Bu seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi aday göstermedi, Turgutlu'da; MHP ile birlikteler. Biz geçen seçimdeki gibi İYİ Parti ile ittifak halinde değiliz. Ama Turgutlu'nun iyi insanları ile ittifak halindeyiz. Turgutlu'nun iyi insanları hizmet aldıklarını biliyorlar, belediyenin temiz yönetildiğini biliyorlar. Eğer kendileri CHP'ye oy vermezse yine bir Cumhur İttifakı belediyeciliğinin, bir MHP belediyeciliğinin geleceğini biliyorlar. Geçmişteki o kayırmacılığı, insan seçerek hizmet etmeyi ve eşitsizlikleri biliyorlar. O yüzden bunun devam etmesi için Turgutlu'da büyük bir Turgutlu ittifakının kurulacağına eminim. Geçen seçimde oy veren herkes verecek, üstüne de önemli bir destek vereceğiz.

Kendi memleketimizdeyiz. Genel Başkanları iller ile anılıyorlar… Biz de Manisa'nın evladıyız. Bugüne kadar Manisa'dan çıkan ilk genel başkanım ben. Bizim bu süreçte Manisa'nın ilk genel başkanı olarak; büyükşehrin bizde olmasının önemi çok büyük…"

Kaynak: ANKA
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Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

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