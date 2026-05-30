Özgür Özel: İktidar Yürüyüşü Başladı

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşmada konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, konuşmasının sonunda Anıtkabir'e yürüyüş başlattı ve "Bu iktidar yürüyüşüne, bu meydandan başlayarak tarihe geçmeye değil tarih yazmaya hazır mısınız? Birlikte, benimle birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Hep birlikte yürüyecek miyiz? Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle ve yurttaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Özel, "Artık saflar netleşmektedir; otokratlar bir tarafta, demokratlar bir taraftadır" dedi. Özel, 24 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nden Meclis'e yapılan yürüyüşün "köhneleşmiş anlayışa" karşı bir duruş olduğunu belirterek, "Bize bina değil, yürek lazım. O yürüyüşle AK Parti'nin kara düzenini geride bıraktık. AK Parti'nin kara düzeninden medet umanları da geride bıraktık ve hedefimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Meclis olarak belirledik. Hedef iktidardır" dedi.

Özel, konuşmasının sonunda partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüyüş başlatarak, "Bu iktidar yürüyüşüne, bu meydandan başlayarak tarih yazmaya hazır mısınız" diye seslendi.

"24 MAYIS'TA YAPILAN SALDIRI VE ONA VERİLEN REFLEKS TARİHİ BİR MİLATTIR"

Özel, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar biraz önce burada Mansur Başkanımızı dinlediniz. Mansur Başkan bizimle birlikte doğru yerde durmuyor, bizimle birlikte demokrasi tarihimizi yazıyor."

Bundan önce Mansur Başkan ile ilgili zaman zaman sosyal medyada gerçek olmayan kabartmalar yapılıyor, gerçek olmayan kışkırtmalar yapılıyor. Buradan açıkça ilan ediyorum Mansur Başkan bugüne kadar ne yaptı, ne adımı attı, ne açıklama yaptıysa bilgim dahilindedir. Bundan sonra daha ne yapacaksak birlikte yapacağız. Artık genel merkezimize 24 Mayıs'ta yapılan saldırı ve ona verilen refleks tarihi bir milattır. O tarihten öncesi vardır, sonrası da olacaktır. O tarihten önce hataya düşenler vardır, eyvallah. O tarihten önce hata yapıp butlandan sonra, saldırıdan sonra doğru yerde olanların hepsi başımın üstünde.

"BİZE BİNA DEĞİL, YÜREK LAZIM"

Tarihin en büyük kucaklaşmasına, kenetlenmesine ihtiyaç var. Bu yüzden buradayız. Bize bina değil, yürek lazım. Genel merkezden Meclis'e doğru yaptığımız yürüyüşle köhneleşmiş bir anlayışı geride bıraktık. O yürüyüş ile AK Parti'nin kara düzenine geride bıraktık. O yürüyüş ile AK Parti'nin kara düzeninden medet umanları geride bıraktık ve hedefimizi Gazi'nin kurduğu Meclis yaptık. Hedef iktidardır.

"ÇEKİNMEDEN, KORKMADAN, TESLİM OLMADAN BİZ KAZANACAĞIZ"

Artık saflar netleşmektedir; otokratlar bir tarafta, demokratlar bir taraftadır. Ben demokrasiye sahip çıkan, dayanışma gösteren tüm sendikalara, tüm meslek kuruluşlarına, tüm partilere, tüm sivil toplum örgütlerine ve tüm siyasi partilere yürekten teşekkür ediyorum. Vakit birleşe birleşe kazanma, vakit birleşe birleşe Türkiye'yi iktidara taşıma vaktidir. Bu cendereden bu partiyi çıkarmak için hukuki mücadele, siyasi mücadele ve canımızı bedenimizi ortaya koyarak fiziki mücadeleye var mısınız? Bakın öyle bir yerdeyiz ki ya biz duracağız, teslim olacağız onlar kazanacak, Türkiye kaybedecek ya da bir kez daha hep birlikte çekinmeden, korkmadan, teslim olmadan biz kazanacağız. Var mısınız? Şimdi size soruyorum tarihi bir yürüyüşü başlatıyoruz, var mısınız buradan bir adım geriye adım atmadan hep birlikte yürümeye var mısınız? Bu iktidar yürüyüşünde teslim olmamaya var mısınız? Ben size iktidar için mücadele vaat ediyorum, var mısınız? O zaman bu yürüyüşe, bu iktidar yürüyüşüne, bu meydandan başlayarak tarihe geçmeye değil tarih yazmaya hazır mısınız? Birlikte, benimle birlikte Anıtkabir'e yürümeye var mısınız? Hep birlikte yürüyecek miyiz? Bu adım Türkiye'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır. Yürüyelim arkadaşlar."

(SON)