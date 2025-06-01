Özgür Özel: İmamoğlu'nu her yere asıyoruz!

(ANTALYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Free İmamoğlu" posterinin Antalya'da Tophane Parkı'na asılmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini İstanbul'da yasakladınız, biz tüm Türkiye'ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadesini kullandı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin yasaklanması sonrası, "Free İmamoğlu" posteri Antalya'da Tophane Parkı'na asıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siz, sokakları yasakladınız, biz her gün daha çoğaldık. Siz, Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini İstanbul'da yasakladınız, biz tüm Türkiye'ye astık. Elinizden geleni ardınıza koymayın! Bugün, Antalya Tophane" dedi.