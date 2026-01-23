İmamoğlu'nun Diploma Davasının Reddi. - Son Dakika
23.01.2026 17:44  Güncelleme: 20:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davanın reddine ilişkin olarak mahkeme kararını eleştirdi. Özel, karar veren heyetin çıkarlarını düşündüğünü savundu ve bu kararın gelecekte yaratanlar için pişmanlık doğuracağını belirtti.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin  cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada, mahkemenin davanın reddine ilişkin kararını değerlendirdi. Özel, "O arkadaşlar kendi diplomalarını inkar ettiler, ettikleri yemini inkar ettiler, cübbelerinin önünde düğme olmamasını inkar ettiler. AK Parti'nin kara rejiminin önünde düğme ilikleyenlerin günü geldiğinde verdikleri bu karardan pişman olacaklarını, utanacaklarını, savunamayacaklarını, yarın öbür gün o heyettekilerin çocukları hukuk okur, önlerine babalarının verdiği karar düşer bir gün. 'Baba sen bu kararı nasıl verdin ya?' sorusuna ne cevap verecekler, onlar düşünsün. Benim de Ahmet Özer'in de Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarına cevabını veremeyeceğimiz soru yok. Onlar düşünsün evlatlarına ne cevap verecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in karar duruşmasının ardından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer tutukluları ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyetinin, oybirliğiyle davanın reddine karar vermesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Görünen köy kılavuz istemez. Diplomayı hukuksuzca iptal ettiler. Biz de bunun iptali için mahkemeye başvurduk. O mahkemede bir heyet vardı. O mahkeme YÖK'e öyle bir yazı yazdı ki, okuduğunuzda 'sen bu diplomayı nasıl iptal ediyorsun' diyordu, istediği belgelerle. Ne oldu o heyet? O heyetin herhalde mensubunun biri Kahramanmaraş'ta, biri Gaziantep'te, biri Samsun'da.

"Biz bu heyetin ne olduğunu biliyoruz"

Şimdi doğru, düzgün, namusluca, hukuka uygun yargılama yapacak heyeti ki biliyorsunuz bunlar ağır cezalara falan tesir ediyorlar. Eskiden işleri düşmediği için bölge idare mahkemelerine ilişmiyorlardı. Orada düzgün, normal bir heyet vardı. O heyetin sorularından 'eyvah diploma geri gelecek' diye heyeti dağıttılar, yerine bu heyeti getirdiler. Biz bu heyetin ne olduğunu biliyoruz. Bu heyet de kendinin ne olduğunu biliyor.

Mahkemeye geldi, Ekrem Başkan savunmasını yaptı, anlattı. Çıkan karar düşünün ki Türk hukuk tarihinde ilk kez bir cezaevinde bir idare mahkemesi görüldü. Olacak iş mi arkadaşlar? Dünyada var mı? Böyle idare mahkemesi dava görmesi normalde dosyadan görülür. Dava açması istisnadır. Davayı açmış.

"O arkadaşlar kendi diplomalarını inkar ettiler"

Davalıyı, yani davacıyı, dava edeni çağırıp 'anlat derdini' demek yerine 'sen bekle, ben hapishanede geleceğim, mahkemeni göreceğim' diyor. Olmayacak işler. Perşembe geleceği çarşambadan bellidir. Bunu bekliyorduk. Ama o arkadaşlar kendi diplomalarını inkar ettiler, ettikleri yemini inkar ettiler, cübbelerinin önünde düğme olmamasını inkar ettiler. AK Parti'nin kara rejiminin önünde düğme ilikleyenlerin günü geldiğinde verdikleri bu karardan pişman olacaklarını, utanacaklarını, savunamayacaklarını, yarın öbür gün o heyettekilerin çocukları hukuk okur, önlerine babalarının verdiği karar düşer bir gün. 'Baba sen bu kararı nasıl verdin ya?' sorusuna ne cevap verecekler, onlar düşünsün.

Benim de Ahmet Özer'in de Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarına cevabını veremeyeceğimiz soru yok. Onlar düşünsün evlatlarına ne cevap verecekler? Biz mücadeleye devam ediyoruz. AK Parti'nin kara düzeni de 'AK Paroslar' çetesi de darmadağın olacak. Yerine halkça, halktan yana bir düzen kurulacak."

Kaynak: ANKA

