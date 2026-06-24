Özgür Özel'in Saha Çalışmaları - Son Dakika
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Özgür Özel'in Saha Çalışmaları

24.06.2026 16:29
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır ve Gaziantep'te esnaf ziyaretleri yapacak.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu haftaki saha çalışmaları kapsamında, cuma günü Diyarbakır'a, cumartesi günü Gaziantep'e gidecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından başladığı farlı illerdeki saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Özel, 25 Haziran Perşembe günü İstanbul'da Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü nedeniyle saat 20.30'da İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

DİYARBAKIR VE GAZİANTEP PROGRAMLARI

İstanbul programının ardından 26 Haziran Cuma sabahı Diyarbakır'a geçecek olan Özel, burada esnaf ve köy kahvesi ziyaretleri yapacak. Ayrıca bir buğday tarlasını ziyaret edecek olan Özel, cuma namazını Ulu Cami'de kılacak. Özel, Diyarbakırlı gençlerle de bir araya gelecek.

Özgür Özel, 27 Haziran Cumartesi günü ise Gaziantep'te yurttaşlarla buluşacak. Özel'in Gaziantep programı kapsamında esnaf, pazar ve fıstık hali ziyareti yapması bekleniyor. Özel'in Gaziantep ziyareti, Genel Merkez tarafından görevden alınan Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar'a destek ziyareti olarak da yorumlanıyor.

GELECEK HAFTA İZMİR, SİVAS VE KAYSERİ'DE OLACAK

Özgür Özel'in gelecek haftaki saha programı da netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre 29 Haziran Pazartesi günü İzmir'e gidecek olan Özel'in burada Küçükmederes Havzası'nda bir saha çalışması yapması ardından da Genel Merkez tarafından görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yeni ofisini ziyaret etmesi bekleniyor.

Özel, 2 Temmuz Perşembe günü ise 1993'te 33 aydının yaşamını yitirdiği Sivas Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıldönümü dolayısla Sivas'taki anmalara katılacak. Sivas programının ardından 3 Temmuz Cuma günü Kayseri'ye hareket edecek olan Özel, burada da saha çalışmaları yaparak Genel Merkez tarafından görevden alınan İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ile bir araya gelecek.

NATO HAFTASINDA KARADENİZ'E GİDECEK

Özel'in 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi haftasında ise yine şehir dışı programlarını sürdüreceği, Karadeniz bölgesi ağırlıklı program kapsamında Kastamonu ve Bartın illerini ziyaret edeceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'in Saha Çalışmaları - Son Dakika

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