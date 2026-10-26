Özgür Özel, Lula da Silva ve Öğrenciler Listesi'nin zaferini sosyal medyadan kutladı - Son Dakika
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Özgür Özel, Lula da Silva ve Öğrenciler Listesi'nin zaferini sosyal medyadan kutladı

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Özgür Özel, Lula da Silva ve Öğrenciler Listesi\'nin zaferini sosyal medyadan kutladı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Brezilya'da seçimleri kazanan Lula da Silva ile Sırbistan seçimlerini kazanan Öğrenciler Listesi'ni sosyal medyadan tebrik etti. Özel, paylaşımında 'Hiçbir düzen değişmez değildir' ifadesini kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Brezilya'da seçimleri kazanan Lula da Silva ile Sırbistan seçimlerini kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik mesajında, "Brezilya halkı, bir aday etrafında birleşen tüm otoriterleri sandıkta mağlup etmiş, Sırbistan'ın gençleri ise kararlı mücadeleleriyle yıllardır süren otoriter bir iktidara son vererek dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Hiçbir güç halkın gücünden büyük, milletten güçlü değildir. Hiçbir düzen değişmez değildir" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Brezilya'da seçimleri kazanan Lula de Silva ile Sırbistan'da seçimleri zafer kazanan Öğrenciler Listesi'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Özel, şunları kaydetti:

"Brezilya'da değerli dostum Lula da Silva'nın, Sırbistan'da ise gençlerin öncülük ettiği Öğrenci Listesi'nin seçim zaferlerini yürekten kutluyorum. Sandıklardan çıkan mesaj, halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha gösterdi. Dünyanın neresinde olursa olsun, demokrasiye inananların mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Brezilya halkı, bir aday etrafında birleşen tüm otoriterleri de sandıkta mağlup etmiş, Sırbistan'ın gençleri ise kararlı mücadeleleriyle yıllardır süren otoriter bir iktidara son vererek dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Hiçbir güç halkın gücünden büyük, milletten güçlü değildir. Hiçbir düzen değişmez değildir."

Kaynak: ANKA
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