CHP MYK toplantısında grup konuşması kararı - Son Dakika
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CHP MYK toplantısında grup konuşması kararı

22.06.2026 13:05  Güncelleme: 13:10
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK toplantısı düzenledi. Toplantıda yarınki grup toplantısında Özel'in konuşup konuşmayacağı kararlaştırılacak. Ayrıca kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması gündemde.

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK'sını topladı. Toplantıda yarın CHP'nin haftalık grup toplantısında Özel'in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar verilecek. Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de A takımıyla bir araya geldi. Saat 12.17 itibarıyla başlayan toplantıda, yarın CHP'nin haftalık grup toplantısında Özel'in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar verilecek. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre saat 14.30'da TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu'nda yapacağı basın toplantısında yarınki toplantıya ilişkin kararı açıklayacak.

Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları, il başkanlarının görevden alınmaları ile disipline sevk konuları da yer alacak.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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