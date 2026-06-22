CHP MYK toplantısında grup konuşması kararı

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de MYK'sını topladı. Toplantıda yarın CHP'nin haftalık grup toplantısında Özel'in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar verilecek. Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları ve il başkanlarının görevden alınması da yer alacak.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de A takımıyla bir araya geldi. Saat 12.17 itibarıyla başlayan toplantıda, yarın CHP'nin haftalık grup toplantısında Özel'in konuşup konuşmayacağına ilişkin karar verilecek. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre saat 14.30'da TBMM Ana Bina Basın Toplantı Salonu'nda yapacağı basın toplantısında yarınki toplantıya ilişkin kararı açıklayacak.
Öte yandan MYK'nın gündeminde kurultay süreci, saha çalışmaları, il başkanlarının görevden alınmaları ile disipline sevk konuları da yer alacak.
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