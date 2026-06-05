Özgür Özel: Sizinle Birlikte Bu Oyunu Bozmak İçin Yürüyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Sizinle Birlikte Bu Oyunu Bozmak İçin Yürüyoruz

05.06.2026 18:23  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaptığı konuşmada, partisinin iktidar yürüyüşünü engellemek için kendilerine kumpas kurulduğunu belirterek, sandığa gitme çağrısı yaptı.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(SİVAS) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaptığı konuşmada, "Partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek için, dört kez üst üste kazandığım ve son üçünde geçerli oyların tamamını aldığım kurultaylar yokmuş gibi bizi altı yıl önce yapılan bir kurultaya götürüp, o kurultayın sonucuna göre yönetilmemizi ve maalesef 13 kez bizi yendiği gibi yine yenmeyi hesaplıyor. İşte sizinle birlikte bu oyunu bozmak için yürüyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yaptığı konuşmanın ardından, Tokat'ın Çevrecik beldesine karayoluyla hareket etti. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir grup vatandaş tarafından karşılanan Özel, Koyulhisar ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Özel, şunları kaydetti:

"Bugün sabahleyin Trabzon'a indik, Gümüşhane'ye geçtik, sizlerle kucaklaşarak Çevrecik'e doğru gidiyoruz. Çevrecik'te pazar günü seçim var. Çevrecik bizi çağırıyor çünkü partimizde bir iktidar yürüyüşü yapıyoruz. 47 yıl sonra AKP'yi geride bırakıp birinci parti olmuşken, AKP'yi kurulduğu günden beri ilk kez yenmişken, belediyelerde nüfusun yüzde 65'ini kazanmışken, hep birlikte iktidara doğru yürüyorken, Adalet ve Kalkınma Partisi, Erdoğan partimize bir kumpas kurdu. Partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek için, dört kez üst üste kazandığım ve son üçünde geçerli oyların tamamını aldığım kurultaylar yokmuş gibi bizi altı yıl önce yapılan bir kurultaya götürüp, o kurultayın sonucuna göre yönetilmemizi ve maalesef 13 kez bizi yendiği gibi yine yenmeyi hesaplıyor. İşte sizinle birlikte bu oyunu bozmak için yürüyoruz. Öğlen Tekkeköy'deydik, orada da söyledik. Sözüme değer veren herkese söylüyorum. Diyorlarmış ki, 'Genel başkanımızı aldılar. Sandığa gidersek, seçim kazanırsak başarı başkalarına mı yazar. Sandığa gitmeyelim, partiden istifa edelim.' Sözüme değer veren tüm Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Partimdeyim, partimizdeyim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Pazar günü beni seven sandığa koşsun."

"Hain Kemal" sloganlarını susturan Özel, "Beni seviyorsanız, ele güne karşı öfke sözlerini bir kenara bırakın. Öfkenizi mücadeleye çevirin. Bu zorluklarla mücadele edeceğiz. Partimizi sarayın planlarından, sarayın işgalinden kurtaracağız, iktidar yapacağız. Onun için öfke sözleri yerine iktidar diye bağırın" ifadesini kullandı. Özel, "Çevrecik'te meydan dolmuş, heyecan büyük. Çevrecik'e doğru gidiyorum. Size bir tek şey soruyorum. Partinizi seviyor musunuz? Özgür Özel'i seviyor musunuz? O zaman benimle yürümeye var mısınız? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar" diye konuştu."

Özel, daha sonra Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik'e hareket etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Koyulhisar, Özgür Özel, Politika, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Sizinle Birlikte Bu Oyunu Bozmak İçin Yürüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Sizinle Birlikte Bu Oyunu Bozmak İçin Yürüyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.