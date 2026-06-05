Özgür Özel: Sizinle Birlikte Bu Oyunu Bozmak İçin Yürüyoruz

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Yasin KABADAYI

(SİVAS) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaptığı konuşmada, "Partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek için, dört kez üst üste kazandığım ve son üçünde geçerli oyların tamamını aldığım kurultaylar yokmuş gibi bizi altı yıl önce yapılan bir kurultaya götürüp, o kurultayın sonucuna göre yönetilmemizi ve maalesef 13 kez bizi yendiği gibi yine yenmeyi hesaplıyor. İşte sizinle birlikte bu oyunu bozmak için yürüyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yaptığı konuşmanın ardından, Tokat'ın Çevrecik beldesine karayoluyla hareket etti. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir grup vatandaş tarafından karşılanan Özel, Koyulhisar ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Özel, şunları kaydetti:

"Bugün sabahleyin Trabzon'a indik, Gümüşhane'ye geçtik, sizlerle kucaklaşarak Çevrecik'e doğru gidiyoruz. Çevrecik'te pazar günü seçim var. Çevrecik bizi çağırıyor çünkü partimizde bir iktidar yürüyüşü yapıyoruz. 47 yıl sonra AKP'yi geride bırakıp birinci parti olmuşken, AKP'yi kurulduğu günden beri ilk kez yenmişken, belediyelerde nüfusun yüzde 65'ini kazanmışken, hep birlikte iktidara doğru yürüyorken, Adalet ve Kalkınma Partisi, Erdoğan partimize bir kumpas kurdu. Partimizin iktidar yürüyüşünü engellemek için, dört kez üst üste kazandığım ve son üçünde geçerli oyların tamamını aldığım kurultaylar yokmuş gibi bizi altı yıl önce yapılan bir kurultaya götürüp, o kurultayın sonucuna göre yönetilmemizi ve maalesef 13 kez bizi yendiği gibi yine yenmeyi hesaplıyor. İşte sizinle birlikte bu oyunu bozmak için yürüyoruz. Öğlen Tekkeköy'deydik, orada da söyledik. Sözüme değer veren herkese söylüyorum. Diyorlarmış ki, 'Genel başkanımızı aldılar. Sandığa gidersek, seçim kazanırsak başarı başkalarına mı yazar. Sandığa gitmeyelim, partiden istifa edelim.' Sözüme değer veren tüm Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum. Partimdeyim, partimizdeyim. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Pazar günü beni seven sandığa koşsun."

"Hain Kemal" sloganlarını susturan Özel, "Beni seviyorsanız, ele güne karşı öfke sözlerini bir kenara bırakın. Öfkenizi mücadeleye çevirin. Bu zorluklarla mücadele edeceğiz. Partimizi sarayın planlarından, sarayın işgalinden kurtaracağız, iktidar yapacağız. Onun için öfke sözleri yerine iktidar diye bağırın" ifadesini kullandı. Özel, "Çevrecik'te meydan dolmuş, heyecan büyük. Çevrecik'e doğru gidiyorum. Size bir tek şey soruyorum. Partinizi seviyor musunuz? Özgür Özel'i seviyor musunuz? O zaman benimle yürümeye var mısınız? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar" diye konuştu."

Özel, daha sonra Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik'e hareket etti.