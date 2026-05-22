Özgür Özel: Piyonlar Şah Olur!

22.05.2026 23:07
CHP lideri Özgür Özel, milleti küçük görmeyin diyerek birliktelik ve mücadele vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Piyon deyip geçme gün gelir şah olur. Şaha da fazla güvenme gün gelir mat olur. Şaha da söylüyorum, şaha güvenenlere de: Bu milleti küçük görmeyin. 'Tektir, yalnızdır. Bu oyunda piyondur' demeyin. Gün gelir piyonlar şah olur, şahlığına güvenen de gün gelir mat olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez bahçesinde "Parti İrademize Sahip Çıkıyoruz" eyleminde konuştu. Özel şunları kaydetti:

"Dayanışmayı örgüt örgüt, meydan meydan, adım adım büyüten tüm siyasi partilere, tüm sendikalara, sivil topluma, meslek örgütlerine, barolara, buraya koşup gelen tüm yiğitlere yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize helal olsun. ve şimdi bütün duygularımı meselenin özetine kim duyması gerekiyorsa ona, en başta Erdoğan'a ve bunu sizin 'duyması gerekir' dediğiniz herkese buradan hepimiz adına haykırıyorum ve hatırlatıyorum. Gün gelir çivisi çıkar dünyanın. Konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar katip olur ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner. Aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme gün gelir şah olur. Şaha da fazla güvenme gün gelir mat olur. Şaha da söylüyorum, şaha güvenenlere de: Bu milleti küçük görmeyin. 'Tektir, yalnızdır. Bu oyunda piyondur' demeyin. Gün gelir piyonlar şah olur, şahlığına güvenen de gün gelir mat olur. Şahları devirmeye var mısınız? Piyonları şah yapmaya var mısınız? Ayakları baş etmeye var mısınız? O kibirli olanlara öğretmeye var mısınız? Bu milleti karınca gibi görüp de ezerim sanmayın. Karıncanın kardeşi var. Aha o da bu meydandır."

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Buraya dertten, tasadan kurtulmaya, buraya zulme direnmeye, buraya adaletsizliğe karşı meydan okumaya geldiniz. Siz bu ülkenin kurtuluşusunuz. Bu milletin, bu halkın kurtuluşusunuz. Bunu böyle bilenlere ve bunu uzaktan dinleyenlere sesleniyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

"HUKUKSUZCA KAPATILAN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİ SELAMLIYORUM"

Bugün burada, geçen yıl Saraçhane'de İstanbul Üniversitesi'nin yaptığını, Boğaziçi'nin, Yıldız'ın yaptığını yaparak tatile rağmen, bütün zorluklara rağmen Ankara'nın dört bir yanından kalkıp buraya gelen ODTÜ'lüleri selamlıyorum. Ankara Üniversitesi'ni selamlıyorum. Hacettepe'yi selamlıyorum. Bilkent'i, Ankara Üniversitesi'ni selamlıyorum. Vakıf Üniversiteleri'ni selamlıyorum. Tüm gençleri selamlıyorum. Alnının terini sofraya sunan emekçilerin örgütlerini, sendikaları, emek dostu tüm yapıları saygıyla selamlıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Tüm siyasi partileri, tüm dernekleri, Halkevleri'ni, bize destek veren tüm emek örgütlerine saygıyla selamlıyorum. ve biz hep beraber Türkiye'nin en köklü ve en güçlü birbirine en bağlı ailesi, Atamızın evi Cumhuriyet Halk Partilileri selamlıyorum. Dün bize karşı yapılan darbe karşısında fırsattan istifade, gecenin bir yarısında haksızca, hukuksuzca kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerine saygıyla selamlıyorum.

"HAKLI OLANLAR VE MÜCADELE EDENLER KAZANACAK"

Buradan şimdi bir sadakat, bir birliktelik ve bir mutabakat yeminine ihtiyaç var. Gün birilerinin kötülüğü yapma, zamana yayma, normalleştirip üstüne yatma sonra o işten fayda umma dönemi. Buna karşı ancak büyük bir kararlılık büyük bir azim ve büyük bir sadakat baş edebilir. Bu meydanlara davet edildiğinizde, eylemlere davet edildiğinizde, mücadeleye davet edildiğinizde nerede lazımsanız orada olmaya, kaderinize el koymaya söz veriyor musunuz? Hep birlikte olacak mıyız? Eninde sonunda AK Parti'nin kara düzenini yıkacak mıyız? Bu kirli çarka çomak sokacak mıyız? İşbirlikçilerini pişman edecek miyiz? En sonunda kazanacak mıyız? Halaya duracak mıyız? En sonunda başaracak mıyız? Bütün ümidim sizdedir. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Biz başaracağız. İnananlar, haklı olanlar ve mücadele edenler kazanacak. Bu yolda hep beraber yürümeye var mıyız?"

(SON)

Kaynak: ANKA

