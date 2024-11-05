Özgür Özel: Şehit Olan Teğmenimiz Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan Rahmet, Ailesine ve Milletimize Başsağlığı Diliyorum

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda şehit olan Teğmen Mustafa Kemal Öz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim esnasında meydana gelen kaza sonucunda şehit olan Teğmenimiz Mustafa Kemal Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.