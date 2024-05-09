Özgür Özel: Türkiye\'de bir tek kadın büyükşehir belediye başkanımız varken beşini aday göstermenin üçünün seçilmiş olmasından büyük bir gurur duyuyoruz

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde, "Türkiye'de bir tek kadın büyükşehir belediye başkanımız varken beşini aday göstermenin üçünün seçilmiş olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Aydın artık yalnız değil. Ümit ediyoruz, gelecekte 30 belediyeye 15 kadın aday gösterelim. Önemli bir zorluğu, önemli bir eşiği aştınız. Sizin liyakatinizden, becerinizden, mesleğinize, yaptığınız göreve hakimiyetinizden hiç kimsenin şüphesi yoktu. Ama Yılmaz Büyükerşen öylesine önemli, öylesine marka bir isim ki, hani yeri dolmaz denilecek bir ismin yerine aday olmak ve seçimde bu başarıyı göstermek çok çok önemliydi." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bu kapsamda Eskişehir'e geldi.

Özel ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP Eskişehir İl Başkanı Takat Yalaz'ı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve parti örgütüne yerel seçim başarısı dolayısıyla teşekkür eden Özel, ardından partililere açıklama yaptı. Özel, ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Özel'e burada Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Eskişehir Milletvekilleri eşlik etti.

AYŞE ÜNLÜCE: "SİVRİHSAR'DAKİ ALTIN MADENİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI GELDİ"

Özel'i makamında ağırlayan Ünlüce, şunları söyledi:

"Bugün sizleri Eskişehir'de ağırlamak çok güzel. Programımız burayla başlıyor, sonra Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerimizle, sonra da beraber seçim dönemini tekrar konuşmak, o dönemle ilgili sizlerin görüşlerini almak üzere akşam da beraber olacağız. Ben bugün Eskişehir'e uğurlu geldiğinizi düşünüyorum. Güzel bir haberim var size. Bizim Sivrihisar ilçemizde, Kaymaz Mahallesi'nde altın madeniyle ilgili bir konu vardı. Biz üçüncü havuzu yapmayla ilgili, kapasite genişletmesiyle ilgili bir konu vardı. Buna karşı çıkıyoruz. Fakat buna rağmen ÇED süreci olumlu sonuçlanmıştı. Biz dava açtık. Bugün yürütmeyi durdurma kararı geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak açmıştık. Eskişehir'in havasını, suyunu, toprağını her zaman korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzel müjdeli haberi de bugün size vermek istedim."

ÖZGÜR ÖZEL: "VEFALI BİR VEDA OLDU"

CHP Lideri Özgür ise şöyle konuştu:

"Bugün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne kaçıncı gelişimdir, belki bu koltuğa 20'inci oturuşum, belki daha çok olmuştur. Burada tabii hep karşımızda Yılmaz Büyükerşen bizi Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak karşılıyordu. Bundan da büyük bir gurur ve onur duyuyorduk. Tabii bütün başarı hikayeleri bir vedayla sonlanıyor. Ama o vedaya bir vefanın eşlik etmesi çok önemli. Vefalı bir veda oldu. Hem il örgütümüz tarafından, Sayın İl Başkanımız tarafından hem üç milletvekilimiz hem de sizinle birlikte yakın çalışma arkadaşları ve metropoldeki ve ilçelerdeki belediye başkanlarımız hocamıza üst düzeyde bir vefa gösterdiler. Bunu Eskişehir halkı da en üst düzeyde gösteriyordu. Tabii biz CHP olarak Sayın Genel Sekreterimizle birlikte hocamızın bundan sonra yerel yönetimlerde eğitim, eş güdüm ve denetim komisyonundaki koordinatörlüğünü çok önemsiyoruz. Hatta bu akşam da bu konuda iki saatlik bir özel gündemli toplantımız da olacak kendisiyle. Ama tabii biz burada hocanın ardından yeni bir CHP'liyi görmekten, bir Cumhuriyet kadınını görmekten, bir genç Cumhuriyet kadınını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Türkiye'de bir tek kadın büyükşehir belediye başkanımız varken beşini aday göstermenin üçünün seçilmiş olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Aydın artık yalnız değil. Eskişehir'le, İç Anadolu'ya doğru, Tekirdağ'la, Trakya'ya doğru kadın büyükşehir belediye başkanlarımız iki önemli adım daha attınız. Ümit ediyoruz, gelecekte 30 belediyeye 15 kadın aday gösterelim. Kazandıklarımızın yarısı kadar kadın belediye başkanları olsun. Tabii bunlar sizin göstereceğiniz başarı, ihtimam ve halkın size göstereceği teveccühle doğru orantılı olacak. Önemli bir zorluğu, önemli bir eşiği aştınız. Sizin liyakatinizden, becerinizden, mesleğinize, yaptığınız göreve hakimiyetinizden hiçkimsenin şüphesi yoktu. Ama Yılmaz Büyükerşen öylesine önemli, öylesine marka bir isim ki, hani yeri dolmaz denilecek bir ismin yerine aday olmak ve seçimde bu başarıyı göstermek çok çok önemliydi."