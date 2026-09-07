Özgür Özel, yeniden seçilen DEM Parti eş genel başkanlarını telefonla kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti kongresinde yeniden eş genel başkan seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti. Özel, görüşmede parti organlarına seçilen tüm isimlere başarılar diledi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, telefon görüşmesinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı kutladı, parti organlarına seçilen tüm isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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