İmamoğlu\'nu gözden mi çıkardı? Özel\'den parti grubuna damga vuran rest

07.04.2026 19:40
CHP lideri Özgür Özel, parti grubunda yaptığı konuşmada "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bir metrekare toprağı varsa İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" dedi. Özel'in bu çıkışı siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Kütahya mitinginde "Şimdi Ekrem Başkan içeride olabilir, yerine bana bir Cumhurbaşkanı adayı lazım" çıkışına imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi. 

"İMAMOĞLU, BELEDİYE YÖNETİMİNDEN SONRA..."

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özel, "Eğer Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığında belediye yönetiminden sonra izah edemeyeceği bir kuruşu varsa, bir metrekare toprağı varsa İmamoğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı adaylığına layık değildir" dedi.

CHP KURMAYLARI RAHATSIZ 

Öte yandan CHP kurmayları, Özel'in Kütahya'da yapmış olduğu açıklamadan rahatsız... "Vefa" vurgusu yapan kurmaylar "Ekrem Bey’i tartıştırmak istemiyoruz. Vefa var. O olmuyor başka birini arıyoruz anlamında değil. İrticalen konuştuğu için aslında şunu söylüyor: Hepiniz adaysınız. Adaylık noktasında da seçim sathına girene kadar biz kendimiz kamuoyu yoklaması yapmayacağız ama kimin adaylığıyla bu seçim alınıyorsa onunla seçime gideceğiz" dedi. 

    Yorumlar (2)

  • Adam Adam:
    Özgürcüm sen de inanmıyorsan açık söyle. Ama adayım deme senden olmaz 2 0 Yanıtla
  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    şimdimi çalıştı saksı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 20:23:35.
