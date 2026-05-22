Özgür Titiz\'in Tiyatroya Yolculuğu

22.05.2026 11:36
Özgür Titiz, Van Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak genç yetenekleri tiyatroya kazandırıyor.

Van'da 16 yaşındayken kentte ilk kez düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliklerinde sahnelenen oyunda görev alan Özgür Titiz, şimdi Van Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak yeni yetenekler yetiştirmek için çaba gösteriyor.

Çocuklara ve gençlere tiyatroyu sevdirmek, kültür ve sanatla buluşmalarını sağlamak amacıyla Van Devlet Tiyatrosunca 2000 yılında başlatılan ve bu yıl 23'üncüsü organize edilen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri ile her yıl çok sayıda çocuk ve genç kültür sanat etkinlikleriyle buluşturuluyor.

Bu isimlerden biri olan Özgür Titiz de 2000 yılında henüz 16 yaşındayken kentte düzenlenen şenliklere katılarak ilk kez tiyatro oyununda sahne aldı.

O günden sonra tiyatroya ilgi duymaya başlayan 42 yaşındaki Titiz, zamanla tiyatro sevgisini mesleğe dönüştürdü.

Liseden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünü bitiren Titiz, 2010'da Van Devlet Tiyatrosu kadrosunda sanatçı olarak görev almaya başladı.

Sahne arkasından oyunculuğa, çocuk oyunlarından turnelere kadar birçok projede yer alan Titiz, uzun yıllar süren çalışmalarının ardından geçen yıl Van Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak atandı.

Bu yıl düzenlenen 23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri'nde organizasyon sürecini yöneten Titiz, yıllar önce ilk kez tanıştığı sahnede şimdi çocukları sanatla buluşturuyor.

"Sonunda hayalim gerçek oldu"

Titiz, AA muhabirine, 2000 yılında birincisi düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenlikleri sayesinde tiyatroyla tanıştığını söyledi.

Gençlik yıllarında hep tiyatroyla ilgilendiğini belirten Titiz, "Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketimize döndüm. Van'da çalışmaya başladım. 2010'da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sınav açtı ve o sınavda başarı gösterince Van'a görevlendirildim. 2010'dan bu yana Van'da görev yapmaktayım." diye konuştu.

Şenliğe katıldıktan sonra hayallerinin peşinden koştuğunu anlatan Titiz, şunları kaydetti:

"Devlet Tiyatrosu, bir çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürme kapısı oldu benim için. Ben ilk oyunu izlediğim zaman 'bu dünyaya dahil olabilecek miyim?' düşüncesiyle hareket ettim. Daha sonra hayallerimin peşinden koştum. Hayal ettiklerimizin peşinde emek harcamamız gerektiğine inanıyorum. Ben de bu hayalin peşinde çok emek harcadım. Sonunda hayalim gerçek oldu. Şimdiki çocukları daha şanslı görüyorum çünkü biz 16 yaşındayken tiyatro ile tanıştık. Van'daki çocuklarımız 3, 4 yaşında tiyatro oyununu izleme şansına sahip oluyorlar. Bu heyecan devam ettikçe şenlik hiç bitmeyecek."

23. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği proje koordinatörü Edip Kamacı ise lise arkadaşı Titiz ile birlikte şenlik sayesinde tiyatroyla tanıştıklarını anlattı.

Kamacı, "Özgür ile birlikte şenlikte açılış oyununu oynadık. Turgut Özakman'ın, 'Ah Şu Gençler' oyunuydu. İlerleyen yıllarda şenliğe yine katıldık. Liseyi bitirdikten sonra devlet tiyatrosunda yardımcı oyuncu olarak görev almaya başladık. Yıllar sonra devlet tiyatrosu sınavlarını kazandıktan sonra birlikte Van'a geri döndük. Bu yıl da şenliğimizin 23'üncüsünü düzenliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

