Bakan Özhaseki, depremden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bakan Özhaseki, depremden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Bakan Özhaseki, depremden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye'de depremlerden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından esnaf için yapılan Cebelibereket Konteyner Çarşı'ya ziyarette bulundu. Esnafla sohbet edip taleplerini dinleyen Özhaseki, afette hasar gören sitelerin yerinde dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi.

19.02.2024 18:58
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Osmaniye'de depremlerden etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından esnaf için yapılan Cebelibereket Konteyner Çarşı'ya ziyarette bulundu.

Esnafla sohbet edip taleplerini dinleyen Özhaseki, ikram edilen yöresel yiyecekleri tattı.

Özhaseki, afette hasar gördüğü için TOKİ tarafından "Yerinde Dönüşüm Projesi" yürütülecek Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Metin Tamer ve Sefa Evler sitelerini inceledi.

Projeden yaralanacak bina sakinleriyle görüşen Özhaseki, şöyle konuştu:

"İki siteyle ilgili önce 'Acaba bir araya gelip bizim vereceğimiz destekle yapabilir misiniz?' diye bir çalışma yaptık, ileri gelenlere söyledik. Aradan birkaç ay geçti ama vatandaşın bir araya gelemediğini, anlaşamadığını gördük. Bu işlerde birtakım ihtilaflar çıkıyor, olmuyor. En sonunda aldığımız karar şu; buraya proje yaptırdık, zemin etütlerini de hesaplattırdık. Ona uygun şekilde TOKİ marifetiyle hem Sefa Evler hem de Metin Tamer sitelerimizi biz yapacağız."

Özhaseki, yapılacak konutların depreme dayanıklı olacağını belirterek, "Biz 2-3 ay içerisinde burada işe başlarız. Sonra da genellikle müteahhitlerimize 1 senelik süre veriyoruz, '1 senede evimizi vereceksiniz' diyoruz. İnşallah 1 sene sonra da evlerimiz biter, şuraya gelir huzurla oturduğunuzu görürüz." dedi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

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