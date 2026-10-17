Özlale, DASK ve Türk Reasürans'daki 10 milyar TL'lik kayıp iddiasına belge istedi - Son Dakika
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Özlale, DASK ve Türk Reasürans'daki 10 milyar TL'lik kayıp iddiasına belge istedi

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Özlale, DASK ve Türk Reasürans\'daki 10 milyar TL\'lik kayıp iddiasına belge istedi
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İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türk Reasürans ve DASK kaynaklarının yaklaşık 10 milyar TL zarara uğratıldığı iddiasına açıklama istedi. Özlale, iddia doğru değilse belgelerle çürütülmesini, doğruysa kaybın ve sorumluların açıklanmasını talep etti.

(ANKARA)- YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türk Reasürans ve DASK kaynaklarının yaklaşık 10 milyar TL zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin açıklama istedi. Özlale, "İddia doğru değilse belgeleriyle çürütün. Doğruysa kaybı, sorumluları ve yapılan işlemleri açıklayın" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kaynaklarına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Özlale, "Deprem güvencesi fonlarda eridi mi?" başlıklı paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Sigorta skandalı tartışılırken, sigortacılık sektöründe cevap bekleyen başka bir dosya var: Türk Reasürans ve teknik işleticiliğini yürüttüğü DASK'ın kaynaklarının, Q Yatırım Bankası ve Allbatross bağlantılı işlemler nedeniyle yaklaşık 10 milyar TL zarara uğratıldığına dair çok ciddi iddialar var.

Konuya ilişkin bir inceleme raporunun SEDDK'da bekletildiği öne sürülüyor.

Buradan soruyoruz:

Yaklaşık 10 milyar TL'lik kayıp iddiası doğru mu? DASK ve Türk Reasürans kaynakları hangi işlemlerde, kimlerin kararıyla değerlendirildi? Bu işlemler hangi denetimlerden geçti? Bir inceleme raporu hazırlandı mı? Hazırlandıysa hangi bulgulara ulaşıldı, ne işlem yapıldı?

İddia doğru değilse belgeleriyle çürütün. Doğruysa kaybı, sorumluları ve yapılan işlemleri açıklayın. Vatandaşın deprem güvencesi hakkında cevap bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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