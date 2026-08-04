Özlem Demirtaş: Geleneksel Dokumacılık ve İpek Böceği Yetiştiriciliği

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Özlem Demirtaş (46), ailesinin mirası dokumacılık geleneğini ipek böceği yetiştiriciliğiyle birleştirip yaşatıyor. Yetiştirdiği ipek böceklerinden elde ettiği iplikleri, geleneksel ahşap dokuma tezgahında işleyen Demirtaş, ürettiği kumaşları kıyafet, aksesuar ve ev tekstili ürünlerine dönüştürüp, hem kültürel mirası yaşatıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 17 yıl önce aldığı ipek böceği yetiştiriciliği eğitimiyle aile mesleğini geliştiren Demirtaş, Eski Datça Mahallesi'nde Hızırşah yolu üzerindeki 20 metrekarelik atölyesinde üretimini sürdürüyor. Dokuduğu kumaşlardan elbiseler, şallar, fularlar, yastık kılıfları ve çeşitli ev tekstili ürünleri hazırlayan Özlem Demirtaş, ipek kozalarını ise küpe, kolye ve dekoratif süs eşyalarına dönüştürüp ürün yelpazesini zenginleştiriyor. Demirtaş, bu ürünleri Datça içinde farklı noktalarda ve internetten satışa sunuyor. Özlem Demirtaş'ın atölyesi, BM 2026 Yılı En İyi Turizm Köyü adaylarından biri olan Eski Datça Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen noktalardan biri olarak da öne çıkıyor.

SABIR VE USTALIK DOLU SÜREÇ

Her yıl belirli dönemlerde ipek böceklerini kuluçkadan çıkmış olarak kooperatiften temin eden Demirtaş, dut yapraklarıyla beslediği böceklerin ördüğü kozaları topluyor. Kozaları kaynatıp yumuşattıktan sonra özel işlemlerden geçirerek iplik elde eden Demirtaş, ardından bu iplikleri geleneksel dokuma tezgahında işleyip kumaşlara dönüştürüyor. Yılda yaklaşık 20 bin ipek böceği yetiştiren Demirtaş, hava koşullarının elverişli olduğu dönemlerde 5 ila 6 kilogram arasında iplik elde ettiğini belirtiyor. Demirtaş'ın tamamen el emeğine dayanan bu üretim süreci, sabır ve ustalık gerektirirken, Datça'da geleneksel dokumacılık kültürünün de yaşatılmasına katkı sağlıyor.

İşini severek yaptığını belirten 2 çocuk annesi Özlem Demirtaş, mesleğini şu sözlerle anlattı:

"Ailem dokumacılık yapıyordu. Benim de dokumacılığa ve ipek böcekçiliğine çok büyük bir ilgim vardı. 2009 yılından beri ipek dokumacılığı yapıyorum. İpek böceklerimi kendim yetiştiriyor, kozalarımı elde ediyorum. Birçok işlemden geçirdikten sonra tezgahımda dokuyorum. Dokuduğum kumaşlardan örtüler, yastık kılıfları, fularlar, elbiseler ve evlerde kullanabileceğiniz ürünler üretiyorum. Ayrıca kozalardan küpe, kolye ve farklı takılar ile süs eşyaları hazırlıyorum. Yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil; daha çok ürünler çıkarıyoruz" dedi.