Özlüce Barajı\'nın Kapakları 7 Yıl Sonra Açıldı

ELAZIĞ ile Bingöl sınırında bulunan Özlüce Barajı'nın dolusavak kapakları 7 yıl sonra açıldı.
Etkili olan yağışlarla dolan Özlüce Barajı'nda dolusavak kapakları, aradan geçen 7 yılın ardından açıldı. Kapakların açılmasıyla birlikte su barajdan boşalırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde suyun dolusavaktan köpürerek aktığı ve kısa sürede dere yatağına doğru ilerlediği görüldü.
