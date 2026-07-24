Öztunç\'tan TÜGVA\'ya Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında 81 ilde, 490 ilçede ve 4 bin 386 devlet okulunda yürüttüğü yaz okulu faaliyetlerini TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Öztunç, kamu okullarının vakıf faaliyetlerine tahsis edilmesinin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretleri doğurduğunu belirterek, faaliyetlerin siyasi propaganda niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin denetim yapılıp yapılmadığını sordu.

Öztunç, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında TÜGVA tarafından kamu okullarında yaz okulu faaliyetleri yürütüldüğünün kamuoyuna yansıdığını belirtti. Öztunç, devlet okullarının binaları, sınıfları, spor salonları ve diğer kamu imkanlarının bir vakfın kullanımına tahsis edilmesinin, kamu kaynaklarının hangi usul ve esaslara göre kullandırıldığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Deprem bölgesi başta olmak üzere birçok okulda fiziki eksikliklerin sürdüğünü, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanamadığını, velilerden temizlik, güvenlik, kırtasiye ve benzeri giderler için maddi katkı talep edildiğini kaydeden Öztunç, buna karşın binlerce devlet okulunun bir vakfın faaliyetlerine açılmasının kamu vicdanını yaraladığını savundu.

Öztunç, TÜGVA yöneticilerinin iktidar lehine siyasi açıklamaları bulunduğunu belirterek, kamu okullarında yürütülen faaliyetlerin eğitim amacı dışına çıkarak siyasi propaganda niteliği taşıyıp taşımadığı yönünde endişelerin arttığını ifade etti. Devlet okullarının hiçbir siyasi görüşün veya vakfın propaganda alanına dönüştürülmemesi gerektiğini vurgulayan Öztunç, eğitimde tarafsızlık ilkesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Öztunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den, TÜGVA ile yürürlükte bulunan protokolün kapsamı ve hukuki dayanağının açıklanmasını, 2026 yılı yaz okulu faaliyetleri kapsamında kaç devlet okulunun hangi kriterlere göre tahsis edildiğinin bildirilmesini istedi. Ayrıca okul binaları ile elektrik, su, doğal gaz, internet, temizlik ve güvenlik giderlerinin hangi bütçeden karşılandığını, kamu kaynaklarından yapılan harcamaların tutarını ve kalemlerini sordu.

"YAZ OKULLARINDA GÖREV YAPAN EĞİTMENLER KİM?"

Önergesinde yaz okullarında görev yapan eğitmenlerin kimler olduğu, ücret alıp almadıkları ve ücretlerin hangi kaynaktan karşılandığına ilişkin sorulara da yer veren Öztunç, eğitim ve etkinlik programlarının Bakanlık tarafından denetlenip denetlenmediğinin, içeriklerin siyasi propaganda içermediğine yönelik hangi mekanizmaların işletildiğinin açıklanmasını talep etti.

CHP'li Öztunç, yaz okullarında öğrencilere herhangi bir siyasi parti, siyasi görüş veya iktidar politikalarını destekleyen içerik sunulup sunulmadığını, bu konuda Bakanlığın herhangi bir inceleme ya da denetim yapıp yapmadığını da sordu. Ayrıca deprem bölgesindeki hasarlı veya fiziki eksiklikleri bulunan okullar için ayrılan bütçenin ve aynı dönemde vakıf ile derneklere tahsis edilen kamu kaynaklarının toplam tutarının açıklanmasını istedi.