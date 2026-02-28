P-72 Uçağı NATO Tatbikatında Görevde - Son Dakika
P-72 Uçağı NATO Tatbikatında Görevde

28.02.2026 14:22
P-72 deniz karakol uçağı, NATO'nun Dynamic Manta 2026 tatbikatında denizaltı savunma görevleri icra ediyor.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 301. Deniz-Hava Filo Komutanlığı bünyesindeki P-72 deniz karakol uçağı, NATO'nun Akdeniz'deki en büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı Dynamic Manta 2026'da hünerlerini gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen "Meltem 3" projesi çerçevesinde ATR 72-600 tipi uçaklardan geliştirilen P-72 deniz karakol uçakları, sahip oldukları gelişmiş radar sistemi, akustik veri işleme sistemleri, elektro-optik kameralar ve özel muhabere sistemleriyle Türk Deniz Kuvvetlerinin havadaki gözü kulağı olmayı sürdürüyor.

Denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, keşif-gözetleme, arama-kurtarma ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda görevler icra etme kabiliyetine sahip P-72 deniz karakol uçakları, Türkiye'yi çevreleyen denizlerde ulusal çıkarların korunmasında ve NATO bağlamında dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlerde görev alıyor.

Bu çerçevede 301. Deniz-Hava Filo Komutanlığı bünyesindeki 6 adet P-72 deniz karakol uçağından biri, 10 müttefik ülkenin katıldığı, İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 23 Şubat'ta başlayan ve 6 Mart'a kadar sürecek olan NATO'nun Akdeniz'deki en büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı Dynamic Manta 2026'da kabiliyet ve hünerlerini gösteriyor.

AA muhabiri, P-72 deniz karakol uçağının NATO Dynamic Manta 2026 tatbikatı çerçevesinde yaklaşık 6 saatlik sortisini uçağın içinden takip etti.

Deniz Albay Oğuz Duğdelen komutasındaki radar operatörü, uçuş operatörü, taktik koordineli seyrüsefer subayı, akustik ve elektronik harp operatörleri ile pilotlardan oluşan uçağın mürettebatı, uçuş öncesi brifingiyle tatbikatı yöneten komutanlıktan aldığı görevi ve son hava durumlarını birlikte gözden geçirerek ve uçakta son kontrollerini yaparak kalkış hazırlıklarını tamamladı.

Katanya kenti yakınlarındaki Sigonella Hava Üssü'nden yapılan kalkışın ardından tatbikat sahası olarak verilen Sicilya Adası'nın güneyinde uçan P-72, tatbikatta o günkü görevi çerçevesinde yine aynı tatbikata katılan TCG 1. İnönü denizaltısının yerini tespit için 2 bin ile 5 bin feet arasında uçtu.

Tatbikat sahasına denizaltıyı tespit için "sonoboy"lar atıldı

Uçuş sırasında farklı görev özelliklerine sahip denizaltıları tespit etmeye yarayan sonar kabiliyetli platform "sonoboy" cihazları, uçaktan tatbikat sahasına atıldı.

P-72 deniz karakol uçağı, sonoboy cihazlarından gelen veriler doğrultusunda belirlenen koordinatlarda alçaktan uçuş yapma kabiliyetiyle TCG 1. İnönü denizaltısının periskopunu gözle de tespit ederek, görevini tamamladı.

Deniz Albay Duğdelen, uçuştan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Dynamic Manta 2026 tatbikatı boyunca 6 Mart'a kadar diğer ülke hava su üstü ve denizaltı unsurları arası işbirliğiyle koordineli denizaltı savunma harekatları icra edeceklerini söyledi.

P-72 deniz karakol uçağında sonoboy cihazlarını lançerlere yüklemesinin yanı sıra uçağın arka kısmında dışa doğru bombeli camlardan gözcülük görevlerini icra eden Uçuş Operatörü Kıdemli Üstçavuş Murat Yeşil de şunları aktardı:

"Şu an Dynamic Manta tatbikatında denizaltı savunma harbi için uçuş icra etmekteyiz. 'Sonoboy' dediğimiz cihazımızı suya atarak, denizin altındaki tehditleri tespit ediyoruz."

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde halihazırda 6'sı P-235 tipi, 6'sı da P-72 tipi olmak üzere 12 deniz karakol uçağı bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Akdeniz, Güncel, Nato, Son Dakika

