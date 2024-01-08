Pakistan, ABD\'nin dini özgürlükler raporuna tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeyi "dini özgürlüklere yönelik kısıtlamalarda hakkında özel endişe duyulan ülkeler" listesinde tanımlayan ABD Dışişleri Bakanlığı raporuna tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığınca Pakistan'ın "dini özgürlüklere yönelik kısıtlamalarda hakkında özel endişe duyulan ülkeler" listesinde tanımlanması, "keyfi, ön yargılı ve saha gerçeklerinden uzak" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'nun (USCIRF) Hindistan'ın söz konusu listeye alınması tavsiyesine rağmen dini özgürlüklerin en çok ihlal edildiği bu ülkenin listeye yine dahil edilmemesinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Hindistan'ın listeye dahil edilmemesinin raporun güvenilirliği, şeffaflığı ve tarafsızlığı konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğuna vurgu yapılan açıklamada, Pakistan'ın endişelerinin ABD tarafına iletildiği kaydedildi.