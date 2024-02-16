Pakistan Adalet Hareketi, seçim sonuçlarını değiştirmekle suçluyor - Son Dakika
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Pakistan Adalet Hareketi, seçim sonuçlarını değiştirmekle suçluyor

Pakistan Adalet Hareketi, seçim sonuçlarını değiştirmekle suçluyor

Pakistan'da düzenlenen seçimlerden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Ulusal Meclis'te 177 sandalye kazandığını iddia ederek, Seçim Komisyonu'nu sonuçları değiştirmekle suçladı. PTI avukatları, bağımsız milletvekillerinin sandalyelerini çalmakla suçladı ve seçim sonuçlarına itiraz edildiğini belirtti. Seçim Komisyonu ise resmi sonuçlara göre PTI destekli bağımsız milletvekillerinin 92 sandalye kazandığını açıklamıştı.

16.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:42
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Pakistan'da 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerden birinci parti olarak çıkan tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), Ulusal Meclis'te 177 sandalye kazandığını iddia ederek, Seçim Komisyonu'nu sonuçları değiştirmekle suçladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, PTI avukatlarından Selman Akram Raja, çok sayıda parti yetkilisi ve milletvekilleriyle başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

Raja, PTI destekli bağımsız milletvekillerinin 8 Şubat seçimlerinde Ulusal Meclis'te 177 sandalye kazandığını iddia ederek, Seçim Komisyonu'nu sonuçları değiştirmekle suçladı.

Seçim Komisyonu'nu halkın yetkisini "çalmakla" itham eden Raja, "Ben Lahor'dan Ulusal Meclis sandalyesi için yarıştım ve 100 bin oy öndeydim. Fakat Seçim Komisyonu yetkilileri rakibimin kazandığını açıkladı." dedi.

PTI Sözcüsü Rauf Hasan ise 8 Şubat'ın "Pakistan tarihinin en hileli seçimleri" olarak hatırlanacağını savunarak, seçim sonuçlarına itirazla ilgili yasal adımların atıldığını kaydetti.

Hasan, PTI'nın bağımsız milletvekillerinin resmi sonuçlara göre 92 sandalye kazandığını belirterek, "85 sandalye ise hileli şekilde bizden alındı." diye konuştu.

Hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri, PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamlamıştı.

8 Şubat'ta 266 sandalye için yarışılan Ulusal Meclis'te bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazanmıştı. Söz konusu 101 sandalyenin 92'si PTI destekli bağımsız milletvekillerine ait.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 54 ve Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) 17 sandalye kazanmıştı.

Ulusal Meclisteki iki sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

İmran Han'a verilen 31 yıl hapse itiraz edildi

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın avukatı Latif Hosa da Han hakkında yargılandığı 3 farklı davada verilen toplam 31 yıl hapis cezasına itiraz ettiklerini açıkladı.

İmran Han hakkında 202 dava bulunuyor. Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan 71 yaşındaki Han, "devlet sırlarını ifşa etmekten" 10 yıl, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasından 14 yıl ve eşi Büşra Bibi ile yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7 yıl hapse çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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