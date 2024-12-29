Pakistan-Afganistan Çatışması: 1 Asker Öldü, 6 Yaralı

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İSLAMABAD, 29 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde bir kontrol noktasında Afganistan ve Pakistan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Pakistan askeri hayatını kaybederken, 6 asker ise yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan kaynaklar, çatışmanın cumartesi günü yerel saatle 10.00 sularında Pakistan-Afganistan sınırında Yukarı Kurram bölgesindeki kontrol noktasında başladığını ve çatışmada ağır ve hafif silahların kullanıldığını belirtti.

İslamabad'dan henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan medyasının Afganistan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Afganistan ile Pakistan güçleri arasında sınır geçiş noktalarında yaşanan şiddetli çatışmalarda 19 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

Çatışmalar Pakistan ordusunun salı gecesi Afganistan'ın Paktika vilayetine düzenlediği ve 51 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından yaşandı.