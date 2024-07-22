Pakistan, Almanya'ya protesto notası gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pakistan, Almanya'ya protesto notası gönderdi

Pakistan'ın Frankfurt'taki konsolosluk binasının aşırılıkçı bir grup tarafından hedef alınması üzerine, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Almanya'ya protesto notası gönderdi. Dar, Almanya'nın Viyana Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Pakistan'ın diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlamasını talep etti. Frankfurt polisi, olaya karışan kişileri gözaltına alarak sorumlu tutacaklarını belirtti.

22.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın, Almanya'nın Frankfurt kentindeki konsolosluk binasının "aşırılıkçı" olduğu öne sürülen bir grubun eylemlerinin hedefi olması üzerine, Berlin hükümetine protesto notası gönderdiği bildirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dar, "aşırılıkçı bir grup eylemcinin", Pakistan'ın Frankfurt'taki konsolosluk binasının sınırlarına girmesi nedeniyle binadaki çalışanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Pakistan'ın, bu konuda Almanya hükümetine "güçlü protesto notası gönderdiğini" aktaran Dar, Berlin yönetimine, "Viyana Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesi, Pakistan'ın diplomatik misyonlarının ve çalışanlarının güvenliğini sağlaması" çağrısında bulundu.

Dar, Almanya'da yetkililerin, olaya karışan kişileri gözaltına alarak sorumlu tutması konusunu vurguladıklarını bildirdi.

Frankfurt'ta, 20 Temmuz'da, kimliği belirlenemeyen kişilerin, Pakistan'ın konsolosluk binasına gelerek yaptığı eylemin görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

Frankfurt polisi, yaklaşık 400 kişinin, binanın dışında gösteri düzenlediğini, bazılarının binanın etrafını saran bahçe demirlerine tırmandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Frankfurt, Pakistan, Almanya, Viyana, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Almanya'ya protesto notası gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Trump’ın Kamala Harris’e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı Trump'ın Kamala Harris'e 2 kez bağışta bulunduğu ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:30 Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti Sıcaktan bunalan vatandaşlar Buzluk mağarasına akın etti
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
11:32 Mehmet Şimşek’ten Merkez’in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum Mehmet Şimşek'ten Merkez'in değiştirdiği enflasyon tahminine ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 15:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan, Almanya'ya protesto notası gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement