Pakistan Anayasa Mahkemesi, kadınlar ve azınlıklar için ayrılan sandalyelerde PTI lehine karar verdi - Son Dakika
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, kadınlar ve azınlıklar için ayrılan sandalyelerde PTI lehine karar verdi

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Ulusal Mecliste kadınlar ve azınlıklar için ayrılan sandalyeler hakkındaki davada, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lehine karar verdi. Mahkeme, PTI'ın desteklediği bağımsız adaylara 22 ayrılmış sandalyenin verilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte PTI, Ulusal Mecliste en büyük parti olacak.

12.07.2024 17:27
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Pakistan Anayasa Mahkemesi, Ulusal Mecliste kadınlar ve azınlıklar için ayrılan sandalyeler hakkındaki davada, tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lehine karar verdi.

Dawn'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi hakimlerinden Mansur Ali Şah, Şubat 2024'teki seçimlerden sonra çoğunlukla mevcut Başbakan Şahbaz Şerif liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan partilere tahsis edilen 22 ayrılmış sandalyenin PTI'ın desteklediği bağımsız adaylara verilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı.

Hakim Şah, kararın 5'e karşı 8 oyla alındığını kaydederken, eski Başbakan Han'ın partisi PTI'ın desteklediği adayların Ulusal Mecliste ayrılmış 70 sandalyeden 22'sine seçilmeye "uygun oldukları"nı bildirdi.

Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, ayrılmış sandalyelere ilişkin daha önce PTI aleyhine karar veren Peşaver Yüksek Mahkemesi ve Pakistan Seçim Komisyonunun kararlarının "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti.

Mahkemenin, kararın gereğini 15 gün içinde yapması için Seçim Komisyonunu bilgilendirdiği belirtildi.

Sünni İttihad Konseyi ittifakı ile PTI'nın 84 sandalyesi bulunuyor. Kaynaklar, 8 bağımsız adayın da katılımıyla PTI'nın sandalye sayısının 92 olacağını kaydediyor.

22 sandalyenin verilmesiyle birlikte İmran Han'ın partisi PTI'nın, Ulusal Mecliste en büyük parti olacağı öngörülüyor.

PTI, Seçim Komisyonu Başkanı'nın istifasını talep etti

PTI'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja, Pakistan Anayasası'nı ihlal ettiği için derhal istifa etmelidir." ifadesine yer verildi.

PTI Sözcüsü Rauf Hasan da X üzerinden yaptığı paylaşımla, kararından dolayı mahkemeyi tebrik ederek, "Bu, İmran Han'ın Pakistan Başbakanı olarak görevi devralacağı nihai hedefe ulaşana kadar geçecek uzun bir yolun yalnızca başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Süreç

Pakistan Anayasa Mahkemesi Ocak 2024'te, İmran Han'ın partisi PTI'ın "kriket sopası" simgesini 8 Şubat genel seçimlerinde sembol olarak kullanmamasına karar vermişti.

Bu karar, PTI adaylarının seçimlere bağımsız olarak katılmasına yol açmıştı.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, İmran Han'ın partisi PTI destekli milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamlamıştı.

PTI, seçimlerden birinci olarak çıkmasına rağmen Seçim Komisyonu, "düzeltilemeyen yasal kusurlara sahip olması ve ayrılmış koltuklar için parti listesinin sunulmasına ilişkin zorunlu bir hükmün ihlali nedeniyle" parti adaylarının Ulusal Meclisteki ayrılmış sandalyeler için "uygun olmadığı"nı açıklamıştı.

Bu kararla PTI'ın "hak ettiği" ayrılmış sandalyelerin çoğu, Şahbaz Şerif liderliğindeki koalisyon hükümeti partileri arasında dağıtılmıştı.

Partililer bunun üzerine martta, ayrılmış 70 sandalyeden 22'sinin şubattaki seçimlerden sonra Başbakan Şahbaz Şerif liderliğindeki koalisyona verilmesine itiraz etmişti.

Peşaver Yüksek Mahkemesi ve Pakistan Seçim Komisyonu ise ayrı kararlarla bu itirazı reddetmiş PTI destekli adayların ayrılmış sandalyeler için "uygun olmadığını" ilan etmişti.

Meclisteki ayrılmış sandalyeler

Pakistan Ulusal Meclisinde 336 sandalye bulunuyor. Ulusal Meclisteki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarıştığı anlamına geliyor.

Söz konusu 70 sandalye, oyların yüzde 5'inden fazlasını alan siyasi partiler arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Bu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.

Kaynak: AA

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