Pakistan Bagram Hava Üssü'nü Vurdu İddiası

03.03.2026 17:21
Pakistan ordusunun Bagram Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, Pakistan ordusunun eskiden ABD'ye ait olan Bagram Hava Üssü'nü vurduğu iddia edildi.

NYT'nin elde ettiği uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, Pakistan'ın 1 Mart'ta Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı düzenlediği ve üste bulunan en az bir uçak hangarı ile iki büyük deponun saldırıda tamamen yıkıldığı öne sürüldü.

Üssün bulunduğu Bagram kasabasında yaşayan 4 kişi de yerel saatle sabah 06.00'da iki patlama sesi duyduğunu aktardı.

Afganistan yönetiminin 1 Mart'taki açıklamasında ise Pakistan'ın Bagram Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı girişiminin engellendiği belirtilmişti.

ABD'de Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı bırakarak Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise selefi Biden'ın ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü terk etmesini sıklıkla sert ifadelerle eleştirmişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Bagram Hava Üssü'nü Vurdu İddiası - Son Dakika

