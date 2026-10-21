Pakistan Bakanı Dar, CPEC'in ŞİÖ ortaklarına entegrasyon fırsatı sunduğunu anlattı - Son Dakika
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Pakistan Bakanı Dar, CPEC'in ŞİÖ ortaklarına entegrasyon fırsatı sunduğunu anlattı

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Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Duşanbe'de ŞİÖ toplantısında CPEC'in tüm ŞİÖ ortaklarına kapsamlı ekonomik entegrasyon için cazip fırsat sunduğunu belirtti. Dar, yatırımların tarım, madencilik ve bilgi teknolojisi gibi alanlara genişletilmesini desteklediklerini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) tüm Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ortaklarına kapsamlı ekonomik entegrasyon süreci için "cazip fırsat" sunduğunu belirtti.

Dar, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ŞİÖ Hükümet Başkanları Konseyi toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada bölgede pürüzsüz ekonomik entegrasyon olması için ana sektörlerde yatırımların önemine dikkati çeken Dar, yatırımların tarım, madencilik, mineraller ve bilgi teknolojisi gibi yüksek potansiyeli olan alanlara genişletilmesini desteklediklerini dile getirdi.

Dar, CPEC'in tüm ŞİÖ ortaklarına kapsamlı ekonomik entegrasyon sürecine katılabilmeleri ve bu süreci hızlandırabilmeleri için "cazip fırsat" sunduğunu söyledi.

Yapay zeka, dijital dönüşüm, yenilikler, enerji alanında işbirliği ve uluslararası bilgi güvenliğinin ŞİÖ bünyesinde gelecekteki işbirliğinin temeli haline gelmesi gerektiğini belirten Dar, şunları kaydetti:

"Karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını teşvik etmek ve ŞİÖ Kalkınma Bankası, ŞİÖ Kalkınma Fonu ile bir yatırım fonunun kurulması yönündeki çabaların hızlandırılması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bu tür araçlar ve önlemler, kalkınma girişimlerini ilerletecek ve ŞİÖ bölgesinin uluslararası mali şokların etkilerini telafi etmesine yardımcı olacak."

Dar'dan "Afganistan'da istikrar" vurgusu

Dar, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın bölgede kalıcı barış ve güvenlik olmadan sağlanamayacağına işaret ederek, "Afganistan'da istikrarın sağlanması bölgemizde barış ve istikrarı korumak için şarttır." dedi.

Pakistan'ın, bölgedeki komşularıyla ve kendi içinde barışçıl ve istikrarlı Afganistan'ı desteklediğini ifade eden Dar, "Afganistan topraklarının Pakistan'a ya da diğer ülkelere karşı terör için kullanılmaması" çağrısında bulundu.

CPEC projesi

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan CPEC projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor.

Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
MadencilikPakistanEkonomiGüncelTarımDünyaSon Dakika

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