Pakistan, Bangladeş'teki Gelişmeler Üzerine Dayanışma İçinde

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Pakistan, Bangladeş'te yaşanan gelişmeler üzerine ülke halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve "barışçıl bir normale dönüş" temenni ettiklerini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bangladeş'te ordunun Şeyh Hasina Vecid'in istifasını duyurmasının öncesinde ve sonrasında ülkedeki protestolarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekildi.

Pakistan'ın Bangladeş halkıyla dayanışma içinde olduğuna işaret edilen açıklamada, "Barışçıl ve hızlı bir şekilde normale dönülmesini içtenlikle temenni ediyoruz. Bangladeş halkının dirençli ruhu ve birliği sayesinde uyumlu bir geleceğin yaşanacağına inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler, Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Kurulan geçiş hükümetinin başına, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus atanmıştı.