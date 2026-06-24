Pakistan Başbakanı İran'a Taziye Ziyareti Yapacak - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı İran'a Taziye Ziyareti Yapacak

Pakistan Başbakanı İran\'a Taziye Ziyareti Yapacak
24.06.2026 10:30
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Şahbaz Şerif, İran'ın eski liderine taziyelerini sunmak için gelecek hafta İran'a gidecek.

İSLAMABAD, 24 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelecek hafta İran'a giderek İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e taziyelerini sunacağını söyledi.

Şerif salı günü başkent İslamabad'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretiyle aynı zamanda İran'la olan dayanışmalarını bir kez daha teyit etmeyi de amaçladıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında yürütülen diplomatik çabaları görüşmek üzere gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gitmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İran'a Taziye Ziyareti Yapacak - Son Dakika

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