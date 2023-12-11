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Pakistan Başbakanı Kakar'dan teröristlere "koşulsuz teslim olun" çağrısı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Kakar'dan teröristlere "koşulsuz teslim olun" çağrısı

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, "teröristlerle" müzakere yapılmayacağını belirterek, koşulsuz teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Pakistan Başbakanı Kakar\'dan teröristlere "koşulsuz teslim olun" çağrısı
11.12.2023 - 21:38,
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Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, "teröristlerle" müzakere yapılmayacağını belirterek, koşulsuz teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Geo News televizyonundaki habere göre, Kakar, İçişleri Bakanlığında terör saldırılarında şehit olanların yakınlarıyla bir araya geldi.

Kakar, şiddete bulaşan ve masum vatandaşları öldüren teröristlere karşı devletin herhangi bir müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Teröristlerle müzakere yapılmayacağını belirten Kakar, teröristlere "koşulsuz teslim olmaları" çağrısında bulundu.

Kakar, hiç kimsenin hukuku kendi eline almasına izin vermeyeceklerini belirterek, silahlı güç bulundurma konusunda sadece devletin meşru hakka sahip olduğuna dikkati çekti.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Taliban'ı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
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