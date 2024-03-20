Pakistan Başbakanı, komşu ülkeleri terörle mücadelede ortak strateji belirlemeye çağırdı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan'la tırmanan gerilimin ardından komşu ülkeleri bir araya gelerek terörle mücadelede ortak strateji belirlemeye çağırdı.

Pakistan devlet televizyonu PTV'nin çıkan haberine göre, Başbakan Şerif, terörle mücadeleye ilişkin bir toplantıda "Komşu ülkelerden gelip oturup teröre karşı samimi bir plan yapmalarını ve terörün ortadan kaldırılması için çalışmalarını rica ediyorum." dedi.

Şerif, Afganistan'a işaret ederek "Komşu ülkenin davetimi özenlice değerlendireceğini konusunda umutluyum." şeklinde konuştu.

Başbakan Şerif'in çağrısı, Pakistan'ın Afganistan içlerinde anti-terör operasyonları icra etmesinin ardından ülkeler arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde gelmesi ise dikkati çekti.

Ayrıca Şerif, Pakistan'ın sınırlar arası terörizme daha fazla müsamaha göstermeyeceğini vurguladı.

Pakistan savaş uçakları, 18 Mart'ta Afganistan'ın Paktika ve Host vilayetlerinde Pakistan Taliban'ına (TTP) ait olduğu ileri sürülen sığınaklara hava saldırıları düzenlemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan içlerinde gerçekleştirilen saldırıların ana hedefinin, TTP'ye bağlı Hafiz Gul Bahadur grubu olduğu belirtilmişti.

Söz konusu grubun, Pakistan'da çok sayıda terör saldırısı düzenlediği, Hayber Pahtunhva vilayetindeki Kuzey Veziristan bölgesinde 16 Mart'ta askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Taliban yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid ise açıklamasında, Paktika'da bulunan Barmal bölgesindeki saldırılarda, 3 kadın ve 3 çocuğun, Host'ta ise 2 kadının öldüğünü belirterek saldırıları kınamıştı.

Pakistan'ın saldırıları sonrası Pakistan ve Taliban yönetimine bağlı sınır güçleri arasında çatışma çıkmış, olay bir süre sonra sona ermişti.