Pakistan Başbakanı'ndan İklim Değişikliği Uyarısı

İSLAMABAD, 5 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel felaketlerinin ardından, iklim değişikliğinin artan tehdidine karşı koordineli ve güçlü adımlar atılacağını söyledi.

Başbakanlık ofisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, Şerif'in Gilgit-Baltistan bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sel durumu ve yardım çalışmalarına ilişkin bir toplantıya başkanlık ettiği belirtildi. Toplantıda, iklime dayanıklı altyapı inşası için kaynakların seferber edilmesinin önemini vurgulayan Şerif, İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan daha proaktif bir yaklaşım benimsemesi talimatı verdi.

Şerif, Pakistan'ın küresel sera gazı emisyonlarına katkısının minimum düzeyde olmasına rağmen, iklim değişikliğine en savunmasız 10 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Ülkenin çevresel değişikliklerin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu ekleyen başbakan, iklim bakanlığının bu süreçte kritik sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

Başbakan ayrıca, turistik bölgelerde erken hava uyarı sistemi kurulması çağrısında bulundu ve doğal su yollarına yakın yerleşimlerde yaşayan yerel toplulukların daha güvenli alanlara taşınması gerektiğini söyledi.