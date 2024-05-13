Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Parti Genel Başkanlığından İstifa Etti - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Parti Genel Başkanlığından İstifa Etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Parti Genel Başkanlığından İstifa Etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği bildirildi. Şerif'in istifasının ardından abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in parti liderliğini üstleneceği belirtildi. Pakistan'da yapılan seçimlerde ise eski Başbakan İmran Han'ın partisi birinci, PML-N ise ikinci sırada yer almıştı.

13.05.2024 18:27
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa ettiği bildirildi.

Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şahbaz Şerif'in, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa ettiği belirtildi.

Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Parti Genel Başkanlığından İstifa Etti - Son Dakika

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