Pakistan Başbakanı Şerif, 9 Mayıs protestolarını affetmeyeceğini bildirdi - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, 9 Mayıs protestolarını affetmeyeceğini bildirdi

Pakistan Başbakanı Şerif, 9 Mayıs protestolarını affetmeyeceğini bildirdi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından 9 Mayıs 2023'te başlayan protestoları düzenleyenlerin 'affedilmeyeceğini' açıkladı. Şerif, protestoların ulusal onura ve vatanın kutsallığına saldırı olduğunu belirtti. Pakistan ordusu ise protestoları kınayarak kötü niyetli kişilerin devlet kurumlarına kasıtlı şiddet uyguladığını ifade etti. 9 Mayıs protestoları sonrasında gözaltına alınan 103 sivilin askeri mahkemelerde yargılanması devam ediyor.

09.05.2024 15:11
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklanmasının ardından 9 Mayıs 2023'te başlayan protestoları düzenleyenlerin "affedilmeyeceğini" bildirdi.

Başbakan Şerif, X sosyal medya platformundan, yıl dönümünde 9 Mayıs protestolarına ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Başbakan Han'ın tutuklanmasının ardından 9 Mayıs 2023'te başlayan protestoları örgütleyenlerin "affedilmeyeceğini" belirten Şerif, "Bir yıl önce bugün, sadece ulusal onurumuzun sembolleri saldırıya uğramakla kalmadı, aynı zamanda vatanımızın kutsallığına da saldırıldı." ifadelerini kullandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise protestolar kınanarak "Ulusal tarihimizin en karanlık günlerinden birinde, kötü niyetli kişiler devlet kurumlarına karşı kasıtlı olarak şiddete başvurmuştur." ifadeleri yer aldı.

9 Mayıs protestoları

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından tutuklanmasının ardından 9 Mayıs 2023'te protestolar başlamıştı.

Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) taraftarlarının protestolarının şiddet eylemlerine dönüşmesi sonrası, partiden çok sayıda üst düzey isim ayrılmıştı. PTI, söz konusu ayrılıkların baskılar sonucu yaşandığını iddia etmişti.

Yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 103 sivilin askeri mahkemelerde yargılanması sürüyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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