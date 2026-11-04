Pakistan Başbakanı Şerif, Tahran'daki dörtlü toplantıda barış yollarını anlattı

Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, ülkesinin bölgede barışın yeniden tesis edilmesine yönelik çabalarına devam ettiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif, kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin bölgede barışın yeniden tesis edilmesinde geçmişte olduğu gibi rol üstlenmeye devam ettiğini vurgulayan Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında Tahran'da düzenlenen toplantıda tarafların bölgesel gerilimi azaltmanın yollarını ele aldığını aktardı.

Şerif, ayrıca Tahran'da, Mekke Savunma İttifakı'nın da oldukça olumlu bir atmosferde görüşüldüğünü kaydetti.

Tahran'da 26 Ekim'de İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dörtlü toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katılmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil etmişti.