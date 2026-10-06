Pakistan benzin desteğini sürdürüyor, 9 milyondan fazla araç sahibi yararlanıyor - Son Dakika
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Pakistan benzin desteğini sürdürüyor, 9 milyondan fazla araç sahibi yararlanıyor

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Pakistan benzin desteğini sürdürüyor, 9 milyondan fazla araç sahibi yararlanıyor
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Pakistan, yüksek petrol fiyatlarının düşük gelirli sürücülere etkisini hafifletmek için akaryakıt sübvansiyonunu sürdürüyor. Motosiklet ve üç tekerlekli araç sahiplerine haftalık 500 rupi destek veriliyor, 9 milyondan fazla araç sahibi yararlanıyor.

İSLAMABAD, 6 Ekim (Xinhua) -- Pakistan, küresel petrol fiyatlarındaki artışın düşük gelirli sürücüler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla akaryakıt sübvansiyonu programını sürdürdüğünü, bu kapsamda motosiklet, üç tekerlekli araçlar ve küçük otomobil sahiplerine destek sağlandığını duyurdu.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Başbakanlık Özel Destek Programı, yüksek uluslararası akaryakıt fiyatları karşısında küçük araç kullanan vatandaşları desteklemek amacıyla Eylül 2026'da başlatıldı.

Bakanlık, program kapsamında motosiklet ve üç tekerlekli araç sahiplerine her ay dört dijital token aracılığıyla haftalık 500 Pakistan rupisi (yaklaşık 1,8 ABD doları) tutarında akaryakıt desteği sağlandığını belirtti.

Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de pazar günü yaptığı açıklamada, 9 milyondan fazla araç sahibinin benzin sübvansiyonundan yararlandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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