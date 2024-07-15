Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda davetli katıldı. Paçacı, konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimini ve FETÖ'nün casusluk örgütü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Pakistan'ın Türkiye'ye verdiği destekten bahsederek iki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekti.

15.07.2024 15:32
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Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Pakistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Paçacı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, anma töreninin ana temasının "bir ulusun zaferi" olduğunu söyledi.

Darbe girişiminde 252 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Paçacı, FETÖ'nün sadece terör örgütü olmadığını aynı zamanda bir "casusluk örgütü" olduğunu belirtti.

Paçacı, örgütün, eğitimi ve dinler arası diyaloğu teşvik etme adı altında sözde bir dini hareket olarak kurulduğunu, planlı şekilde çok sayıda devlet kurumlarına, kolluk kuvvetlerine sızdığını anlattı.

15 Temmuz gecesi binlerce vatandaşın darbe girişimini durdurmak için sokaklara çıktığını hatırlatan Paçacı, darbe girişiminin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye desteğine değindi.

Paçacı, "Pakistan, örgütün bağlı kuruluşlarına karşı hızla harekete geçen ilk ülkelerden biri olması nedeniyle her zaman takdirle anılıyor." ifadesini kullanarak, iki ülke arasındaki dostluğa işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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