Pakistan\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Pakistan Federal İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Neziroğlu, katılan davetlilere teşekkür ederek, "Dokuz yıl önce, 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, ülkemiz, demokratik kurumlarımızı, anayasal düzenimizi ve halkın iradesini ortadan kaldırmayı amaçlayan hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Karanlıkta başlayan bu gece, elhamdülillah Türk halkının birlik, direniş ve sarsılmaz kararlılığıyla sona erdi. Her kesimden, genç ve yaşlı, kadın ve erkek vatandaşlar, silahlarla değil, seslerinin gücü ve demokrasiye olan inançlarıyla sokaklara döküldü." diye konuştu.

15 Temmuz Şehitlerinin hayatlarını feda ederek Türk ulusunun egemenliğini koruduğuna işaret eden Neziroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün, 253 şehidimizin anısını onurlandırıyor ve Allah'tan rahmet diliyoruz. O gece demokrasimizi savunan gazilerimize de en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlıkları, dünyanın neresinde olursak olalım bizi birbirimize bağlayan kutsal bir mirastır. 15 Temmuz bize şunu hatırlatıyor; en büyük gücümüz birliğimizde yatıyor. Birlikte dayanışma içinde durarak büyük zorlukları aştık ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

Bugün, her zamankinden daha fazla, kardeş Pakistan'da ve her yerde bu birlik ruhunu korumak gerektiğini vurgulayan Neziroğlu, "15 Temmuz'un şehitlerini ve kahramanlarını anarken demokrasiye, özgürlüğe ve ulusal birliğe olan bağlılığımızı yenileyelim. Bu mirasın gelecek nesillere gururla aktarılmasını da sağlayalım." dedi.

Neziroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ), "gizli hücrelerden oluşan çok katmanlı bir uluslararası terör ve organize suç ağı" şeklinde tanımlayarak, tarihinde nadir görülen bir tarikat benzeri yapıya sahip olan bu örgütün, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve dini gruplar kisvesi altında faaliyet gösterirken aslında başkalarının gizli gündemini ilerletmekte olduğunu belirtti.

Gizli amaçları için tüm evrensel değerleri istismar eden bu gölge ağın, sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Neziroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çabaları ve kardeşimiz olarak gördüğümüz Pakistan da dahil olmak üzere dost ve seçkin ülkelerle olan uluslararası işbirliği sayesinde, yurtdışındaki federal yapıların önemli bir kısmı etkisiz hale getirilmiştir. Allah, sadece Türkiye'yi değil, Pakistan'ı ve diğer birçok kardeş ülkeyi de bu kötü niyetten kurtarmıştır. FETÖ ile mücadele, Türkiye'nin ulusal güvenlik politikasının en önemli bileşenlerinden biri olmaya devam etmektedir."

Büyükelçi İrfan Neziroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adalete teslim olmadan ABD'de ölmesinin kararlığı azaltmayacağını altını çizerek, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti, bu karanlık yapı tamamen ortadan kaldırılana kadar kararlı çabalarını sürdürecektir. Bu vesileyle FETÖ ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara karşı aldıkları hızlı ve etkili önlemler için Pakistanlı yetkililere hükümetim ve halkım adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu, Türkiye-Pakistan kardeşliğinin sağlam bir kanıtı olmuştur. Kaynağı ve niteliği ne olursa olsun, her türlü terörizme karşı ortak tutumumuz hayati önemini korumaktadır."