Pakistan'da 23 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da 23 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker hayatını kaybetti

Pakistan\'da 23 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen 3 operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker hayatını kaybetti. Operasyonlar sırasında Tank, Bağ ve Hasan Kel bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Operasyonlar devam ederken çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

27.05.2024 15:15
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen 3 operasyonda 23 terörist etkisiz hale getirildi, 5 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, 26-27 Mayıs'ta Hayber Pahtunhva eyaletinin Hasan Kel, Tank ve Bağ bölgelerinde "teröristlere" yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Tank'ta 10, Bağ'da 7 ve Hasan Kel'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 askerin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların sürdüğü bildirildi.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış eğiliminde.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afganistan'daki Taliban geçici yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Kaynak: AA

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