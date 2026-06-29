Pakistan'da 29 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Pakistan'da 29 Militan Etkisiz Hale Getirildi

29.06.2026 00:08
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Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen operasyonda 29 militanı etkisiz hale getirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, güvenlik güçlerinin Afganistan sınırında düzenlediği operasyonda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde ülkenin Hayber Pahtunhva, Belucistan ve Sind eyaletlerinde meydana gelen "terör eylemleri"nin ardından Afganistan ile sınırdaki bölgelerde "istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonun ardından sınır bölgelerindeki hedeflere hassas saldırılar düzenlendiğini kaydeden Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini, bazılarının da yaralandığını belirtti.

Tarar, operasyon kapsamında militanlara ait üç hedefin ve buralarda saklanan büyük miktarda silah ve mühimmatın imha edildiği bilgisini verdi.

Pakistan'ın bölgedeki barış ve istikrarı muhafaza etmek için her daim çaba gösterdiğini ifade eden Tarar, "yabancı güçlerin desteklediği terör tehdidini ortadan kaldırmak" için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da 29 Militan Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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