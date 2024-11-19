Pakistan'da 50. Çocuk Felci Vakasını Kaydetti

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kayıtlara geçen son vakayla birlikte ülkede bu yılki toplam çocuk felci vaka sayısı 50'ye çıktı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi, Hayber Pahtunhva eyaletindeki bir kız çocuğunda çocuk felci tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, bu son vakayla birlikte ülkedeki toplam çocuk felci vaka sayısının 50'ye yükseldiği ifade edildi.

Geçen hafta Belucistan eyaletinde 15 aylık bir erkek bebekte çocuk felci tespit edilmiş ve bu, yılın 49. vakası olmuştu.

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci vakaları, aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediliyor. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.