Pakistan'da ABD-İsrail Protestoları

06.03.2026 15:56
İslamabad ve Karaçi'de ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını protesto eden eylemler düzenlendi.

Pakistan'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesi İslamabad ve Karaçi kentlerinde protesto edildi.

Başkent İslamabad'da oturma eylemi gerçekleştiren yaklaşık 300 protestocu, ellerinde ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hamaney'in posterini taşıyarak İsrail ve ABD'ye "ölüm" sloganı attı.

Başkentte polis, olası taşkınlıkları önlemek amacıyla ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne giden yolları konteynerlerle kapattı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto eden grubun 1 Mart'ta Karaçi'de ABD Konsolosluğu'na girmeye çalışmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Şii protestocular konsolosluğa yaklaşık 4 kilometre mesafede toplandı.

İslamabad ve Karaçi'de düzenlenen küçük çaplı protestolarda şiddet olayları bildirilmezken, 1 Mart'taki müdahalede 10 kişi yaşamını yitirmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

