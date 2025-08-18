Pakistan'da Ani Seller: 313 Ölü

İSLAMABAD, 18 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde son 3 günde etkili olan şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği ani seller nedeniyle en az 313 kişi hayatını kaybederken, 150'den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

Eyalet Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Asfandyar Khattak pazar günü Peşaver'de düzenlediği basın toplantısında, "Buner bölgesinde 150 kişinin hala enkaz altında olabileceğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 213 kişinin hayatını kaybettiği ve 126 kişinin yaralandığı teyit edildi" ifadelerini kullandı.

Pakistan Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi Başkanı İnam Haider Malik ise İslamabad'da düzenlenen ayrı bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda üç yeni muson dalgasının beklendiğini, yağış şiddetinin önceki tahminlerden yaklaşık yüzde 50 daha yüksek olabileceğini ve Lahor, İslamabad ve Ravalpindi dahil olmak üzere büyük kentlerin kentsel sel riski altında olduğunu söyledi.

Malik, "Bu ölçekteki kayıplar, iklim değişikliğinin etkilerinin bir parçası. Ulus olarak bu zorluklarla birlikte yüzleşmeliyiz" dedi.

Kurumun verilerine göre, muson mevsiminin başladığı 26 Haziran'dan bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 653'e yükseldi.