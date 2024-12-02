Pakistan'da Aşiret Çatışmaları: 130 Ölü - Son Dakika
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Pakistan'da Aşiret Çatışmaları: 130 Ölü

Pakistan'ın Kurram bölgesindeki aşiretler arası çatışmalarda ölü sayısı 130'a yükseldi.

02.12.2024 14:50
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Pakistan'ın kuzeybatısında iki haftadır devam eden aşiretler arası çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 130'a ulaştı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde zaman zaman Şii ile Sünni aşiretler arasında çok sayıda kişinin öldüğü çatışmalar çıkıyor.

Geo News'a göre, Afganistan sınırında bulunan bölgede iki haftadır süren aşiretler arası çatışmalarda ölü sayısı 130'a çıkarken 186 kişi de yaralandı.

Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşanırken yetkililer, taraflar ve ileri gelenlerle görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Hükümet yetkililerinin çabaları sonucu nihai barışın sağlandığı açıklansa da zaman zaman çatışmalar çıkabiliyor.

Taraflar arasında cesetler ve alıkonulan kişilerin takası konusunda ciddi görüş farklılıklarının bulunduğu ifade ediliyor.

Bölgede son 12 gündür telefon ve internet hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanırken eğitim kurumları ve dükkanlar çoğu zaman kapalı kaldı.

Aşiretlerin bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan Peşaver-Parachinar yolu da sık sık ulaşıma kapatıldı.

Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından bölgede Şii ile Sünni aşiretlerin arasında çatışmalar başlamıştı.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler, ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

Kasım ayında en az 245 kişi hayatını kaybetti

Kasım ayında Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen terör saldırıları ve çatışmalar da can aldı.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün raporuna göre, ülkede kasım ayında en az 245 kişi terör saldırıları ve çatışmalar sonucu hayatını kaybetti.

Pakistan'da son yıllarda özellikle Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları ve çatışmalarda artış görülüyor.

Geçen ağustos ayında da 92'si sivil, 108'i militan ve 54'ü güvenlik personeli olmak üzere 254 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Aşiret Çatışmaları: 130 Ölü - Son Dakika

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