Pakistan'da Aşiretler Arasında Çıkan Çatışmalarda 44 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Aşiretler Arasında Çıkan Çatışmalarda 44 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde iki aşiret arasında yaşanan silahlı çatışmalarda en az 44 kişi öldü, 177 kişi yaralandı. Çatışmaların sebebi olan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar ilçenin tamamına yayıldı. Yerel yönetim ve aşiret büyüklerinin barış sağlama çabaları başarısız oldu ve okullar ile diğer eğitim kurumları kapatıldı.

30.07.2024 12:12
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İSLAMABAD, 30 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram ilçesinde son 6 günde iki aşiret arasında yaşanan silahlı çatışmalarda en az 44 kişi hayatını kaybederken, 177 kişi de yaralandı.

Kurram İlçesi Merkez Hastanesi Başhekimi Mir Hassan Jan Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada yaralıların birçoğunun durumunun kritik olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bir yerel polis yetkilisinin verdiği bilgilere göre iki aşiret arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden patlak veren çatışmalarda her iki grup tarafından da otomatik silah, roket, havan topu ve kısa menzilli füzeler gibi hafif ve ağır silahlar kullanıldı.

Polis yetkilisi, "Boshehra köyünde Malikhel ve Madaki Kali'ye bağlı Mangal adlı aşiretler arasında ortaya çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı çatışmalara dönüşerek zaman içinde ilçenin tamamına yayıldı" dedi.

Basında yer alan haberlere göre yerel yönetim ve aşiret büyükleri, tarafları bir araya gelerek görüşmeye ikna etmeye çalıştı, ancak barışın sağlanmasına yönelik tüm çabalar başarısız oldu.

Okullar ve diğer eğitim kurumları süresiz olarak kapatılırken halkın günlük yaşamları da olumsuz etkilendi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Pakistan'da Aşiretler Arasında Çıkan Çatışmalarda 44 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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