Pakistan'da Aşırı Yağışlar ve Seller Sonucu En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Aşırı Yağışlar ve Seller Sonucu En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın bazı eyaletlerinde meydana gelen aşırı yağışlar ve yol açtığı seller sonucu son 24 saatte en az 20 kişi hayatını kaybetti. Belucistan, Pencap, Sind, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu belirtilirken, yüzlerce köyün sular altında kaldığı ifade edildi. Ayrıca, 1 Temmuz'dan bu yana aşırı yağış ve seller nedeniyle en az 285 kişi hayatını kaybederken, binlerce evin hasar gördüğü bildirildi.

31.08.2024 14:46
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Pakistan'ın bazı eyaletlerinde aşırı yağışlar ve yol açtığı seller sebebiyle son 24 saatte en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, Belucistan, Pencap, Sind, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağışlar ve seller nedeniyle son 24 saatte en az 20 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Pencap'ta 5, Sind'de bir, Azad Keşmir'de 2 ve Hayber-Pahtunhva'da aynı aileden 9'u çocuk olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Yüzlerce köyün sular altında kaldığına işaret edilen açıklamada, özellikle Sind'deki sahil bölgelerinde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, 1 Temmuz'dan bu yana aşırı yağış ve seller yüzünden 145'i çocuk olmak üzere en az 285 kişinin hayatını kaybettiği, 195'i çocuk 529 kişinin yaralandığı kaydedildi. 1 Temmuz itibarıyla 1924'ü tamamen 19 bin 516 evin hasar gördüğü belirtildi.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve maddi kayıplara yol açıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Aşırı Yağışlar ve Seller Sonucu En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Aşırı Yağışlar ve Seller Sonucu En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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